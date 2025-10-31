Hà Nội

Cận cảnh loạt đường ống to, ống nhỏ xả thải xuống 'Ao cá Bác Hồ' ở Hà Nội

Xã hội

Cận cảnh loạt đường ống to, ống nhỏ xả thải xuống 'Ao cá Bác Hồ' ở Hà Nội

Nhiều năm qua, khu vực quanh "Ao cá Bác Hồ" (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bị lấn chiếm quây tôn dựng lều, sử dụng sai mục đích.

Trước tình trạng lấn chiếm xung quanh khu vực "Ao cá Bác Hồ", phường Vĩnh Tuy đã có 2 đợt giải tỏa. Lần đầu thực hiện phía tiếp giáp đường Dương Văn Bé. Lần hai thực hiện phía tiếp giáp ngõ 622 Minh Khai. Sau lần giải tỏa đầu tiên, UBND phường Vĩnh Tuy đã chỉnh trang xây dựng vườn hoa tạo không gian cảnh quan đẹp.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, sau giải tỏa khu vực xung quanh hồ thiếu đầu tư cải tạo nên cảnh quan vẫn nhếch nhác.
Ghi nhận của phóng viên, sau giải tỏa rác thải xây dựng và vật liệu bỏ đi vẫn còn tồn đọng chưa được thu gom hết.
Quanh hồ vẫn còn ngổn ngang vật liệu, khung sắt, tấm tôn cũ phế thải.
Nhiều phế liệu tạm bị bỏ lại chưa được thu dọn.
Ngay sát vườn hoa mới cải tạo, rau muống được người dân trồng mọc bò gần kín đường dạo.
Nền xi măng đầy bùn, nước đọng, rêu xanh phủ kín.
Các đường ống xả thải to, nhỏ từ nhà dân vươn ra, xả nước xuống ao.
Đường ống cống nước thải từ các hộ dân cư đổ thẳng xuống ao.
Hình ảnh mất vệ sinh, mỹ quan ven hồ khiến cư dân ngán ngẩm.
Người dân quanh "Ao cá Bác Hồ" mong muốn cần sớm được đầu tư cải tạo để nơi đây trở thành không gian xanh giữa lòng đô thị.
#Ô nhiễm môi trường ao cá Bác Hồ #Lấn chiếm và giải tỏa khu vực hồ #Xả thải xuống ao và hệ thống thoát nước #Thi công chỉnh trang và cảnh quan hồ #Tình trạng rác thải và phế liệu tồn đọng #Phản ánh của người dân về vệ sinh môi trường

