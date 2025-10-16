Cận cảnh loạt công trình vi phạm xây dựng bị “điểm mặt” ở Hà Nội

Các doanh nghiệp liên quan đến Ngân 98 có đặc điểm chung là biến động nhanh chóng về vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu và nhân sự cấp cao trong một thời gian ngắn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.