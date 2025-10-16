Hà Nội

Cận cảnh loạt công trình vi phạm xây dựng bị “điểm mặt” ở Hà Nội

Các công trình vi phạm trật tự xây dựng đều xây sai giấy phép, cơi nới, biến tum thành tầng. Một số nhà hiện sử dụng kinh doanh nhà trọ.

Đoàn Khang
1.jpg
Tại Kết luận số 215/KL-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội ban hành tháng 4/2025 cho biết, công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ được cấp giấy phép xây dựng số 72/GPXD, số 73/GPXD do ông Nguyễn Quý Hồng và bà Đỗ Thị Hải làm chủ đầu tư vào ngày 2/2/2021. Năm 2021, công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
2.jpg
Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, Đội QLTTXD đô thị Nam Từ Liêm (cũ) mới phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm đối với công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ, với lỗi vi phạm chủ đầu tư thi công xây dựng công trình sai so với giấy phép xây dựng được cấp với trường hợp cấp phép xây dựng mới.
3.jpg
Ngoài ra, công trình số nhà 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ đã xây dựng trên phần đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 301, tờ bản đồ số 02 là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật về đất đai, nhưng UBND phường Đại Mỗ (cũ) chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm.
4.jpg
Ghi nhận ngày 14/10 của PV cho thấy, công trình số 50 ngõ 203 đường Tây Mỗ có dấu hiệu vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục các vi phạm trật tự xây dựng. Ngược lại, công trình đang sử dụng để kinh doanh nhà trọ.
5.jpg
Tương tự, tại công trình số 6 ngõ 167 đường Quang Tiến, được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2022, hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2023.
6.jpg
Cũng phải đến tháng 3/2024, Đội QLTTXD đô thị quận Nam Từ Liêm (cũ) mới kiểm tra và phát hiện công trình vi phạm, xây dựng sai giấy phép. Công trình này xây 5 tầng+01 lửng+tum đã đổ tràn thành tầng; mật độ xây dựng 100%.
7.jpg
Chủ đầu tư sau đó bị xử phạt 35 triệu đồng, và bị buộc phá dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, đến nay, công trình cũng không có dấu hiệu phá dỡ các phần xây dựng sai phép, mật độ vẫn 100%.
8.jpg
Công trình số 6 ngõ 167 đường Quang Tiến cũng đang sử dụng kinh doanh chung cư mini, với giá phòng khảo sát của PV cho thấy giao động khoảng 3,6 triệu đồng/phòng, chưa tính phí dịch vụ (điện, nước, vệ sinh, mạng internet…).
9.jpg
Tại công trình số nhà 12 ngõ 117 đường Quang Tiến, Kết luận số 215/KL-UBND cũng nêu rõ, chủ đầu tư là ông Trần Xuân Phượng, bà Dương Thiên Trang đã thi công công trình sai so với giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.
aaa.jpg
Chủ đầu tư công trình số nhà 12 ngõ 117 đường Quang Tiến bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị phạt 35 triệu đồng, buộc phá dỡ phần công trình xây dựng sai phép (công trình 5 tầng+lửng thành tầng+tum mở rộng+trên tum lợp mái tôn). Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, phần sai phạm đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ngoài ra, kết luận cũng chỉ ra công trình số nhà 60 ngõ 299 đường Đại Mỗ cũng xây sai so với giấy phép (công trình là 5 tầng+lửng thành tầng+tum thành tầng+tum và có mái tôn trước mái sau; đua logia từ tầng lửng đến hết tầng 6 cả mặt trước và sau). Chủ đầu tư là ông Lê Hồng Quân, bà Phạm Nga Linh bị xử phạt 35 triệu đồng, buộc phá dỡ phần công trình xây sai.
11.jpg
Theo Kết luận, để xảy ra sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc các tập thể, cá nhân trong giai đoạn từ năm 2021 đến thời điểm ban hành Kết luận, gồm: Tổ QLTTXD đô thị quận phụ trách phường Đại Mỗ (cũ); Đội QLTTXD đô thị quận (cũ); Công chức địa chính xây dựng phường Đại Mỗ (cũ); Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng (cũ); Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (cũ). Liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 215, Ngày 14/10, PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên hệ với một đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tây Mỗ, và được vị này cho biết: Toàn bộ hồ sơ các công trình nêu trong Kết luận số 215, phường Tây Mỗ sau khi sáp nhập không được Đội QLTTXD đô thị phường Đại Mỗ (cũ) bàn giao.
