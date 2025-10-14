Hà Nội

Kinh doanh

Cận cảnh tháo dỡ nhà rông tiền tỷ ở Gia Lai

Tháo dỡ nhà rông tại làng Ia Gri nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, bảo vệ cảnh quan khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.

Bảo Ngân (T/H)
a1-9652.jpg
Theo Báo Dân Việt, ngày 13/10, dự án công trình nhà rông tại làng Ia Gri tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh (nay là xã Biển Hồ) thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi Chư Đăng Ya chính thức được tháo dỡ, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: Dân Việt).
a2.jpg
Tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, trước đó, thống nhất việc dừng triển khai công trình nhà rông tại làng Ia Gri. Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh (nay là xã Biển Hồ) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc dừng dự án. (Ảnh: Dân Việt).
anh-3.jpg
Thực hiện việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025; hoàn thành trước ngày 15/10. (Ảnh: Dân Việt).
anh-4.jpg
Theo Báo Đại biểu Nhân dân, công trình nhà rông tại làng Ia Gri thuộc dự án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri” do UBND huyện Chư Păh (cũ) phê duyệt tháng 1/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).
anh-5.jpg
Vị trí xây dựng dự án nằm dưới chân miệng núi lửa Chư Đăng Ya. Đây là miệng núi lửa được tạp chí Daily Mail (Anh) bình chọn là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới năm 2018. (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).
anh-6.jpg
Khi các hạng mục của dự án như nhà rông, nhà vệ sinh… được xây dựng thì xuất hiện nhiều ý kiến phản đối vì chất liệu bê tông cốt thép, sơn giả gỗ không phù hợp với đặc trưng văn hóa nhà rông truyền thống được làm bằng vật liệu gỗ, tre nứa. (Ảnh: Dân Trí).
anh-7.jpg
Nhiều người còn bày tỏ lo ngại việc bê tông hóa ngay dưới miệng núi lửa Chư Đăng Ya sẽ phá vỡ cảnh quan khu du lịch của địa phương. (Ảnh: Dân Trí).
anh-8.jpg
Sau đó, UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc kiểm tra, xác minh. Dự án lúc này đã triển khai xây dựng được khoảng 40% khối lượng, đã thực hiện giải ngân hơn 4,6 tỷ đồng thì buộc phải phá dỡ. (Ảnh: Tiền Phong).
anh-9.jpg
Quyết định tháo dỡ nhà rông tiền tỷ tại làng Ia Gri được đưa ra nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya và bảo vệ cảnh quan của khu vực núi lửa Chư Đăng Ya. (Ảnh: Tiền Phong).
anh-10.jpg
Nhà rông bê tông dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya chính thức bị phá bỏ.
