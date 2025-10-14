Cận cảnh tháo dỡ nhà rông tiền tỷ ở Gia Lai

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 đứng sau mạng lưới kinh doanh thực phẩm giả doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột cô. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.