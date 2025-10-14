Cận cảnh tháo dỡ nhà rông tiền tỷ ở Gia Lai

Lật tẩy thủ đoạn che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng của Ngân 98
Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 đứng sau mạng lưới kinh doanh thực phẩm giả doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột cô. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.
Thủ đoạn phát triển “chân rết” của DJ Ngân 98
Hàng giả được Ngân 98 cho vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho ZuBu Shop ở TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng công ty.
Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngân 98 bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.
Theo kết quả điều tra, Ngân 98 lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, tên là T.T.T.) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là một người tên M.T.V.). Trên thực tế, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.
