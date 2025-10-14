Hà Nội

Kinh doanh

Hé lộ mạng lưới doanh nghiệp liên quan đến Ngân 98

Các doanh nghiệp liên quan đến Ngân 98 có đặc điểm chung là biến động nhanh chóng về vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu và nhân sự cấp cao trong một thời gian ngắn.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

ngan91.jpg
Không trực tiếp đứng tên nhưng Ngân 98 là người điều hành công ty ZuBu. Ảnh: VOV

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu thành lập ngày 5/5/2021, trụ sở tại quận Gò Vấp, TP HCM, với vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng, sau đó tăng lên 3 tỷ đồng vào năm 2022.

Ngành nghề hoạt động chính của ZuBu là bán buôn thực phẩm, bao gồm thịt, thủy sản, sữa, bánh kẹo, cà phê, trà, đường, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc (không hoạt động tại trụ sở).

doanh-nghiep-ngan98.jpg
Công ty ZuBu của Ngân 98. Ảnh: Kinhtedothi

Doanh nghiệp này cũng liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, và đã dời trụ sở từ Bình Định về TP HCM.

Năm 2024, vai trò đại diện doanh nghiệp có thời điểm chuyển đổi sang ông Lê Trọng Khanh (SN 1994). Nhưng sau đó, bà Trần Thị Thạnh, mẹ Ngân vẫn đứng tên. Tháng 9/2025, chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Zubu chuyển sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986).

Cùng thời điểm đó, Ngân 98 còn thành lập Hộ kinh doanh ZuBu shop đứng tên người khác làm kênh phân phối. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7 và X1000. Trên giấy tờ, đây là các sản phẩm được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy Ngân đã lợi dụng danh nghĩa “hàng tặng kèm” để tung ra thị trường thêm một sản phẩm khác là “viên rau củ Collagen”, không được cấp phép hay công bố chất lượng.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng ZuBu shop tại TP Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi liệu trình được bán với giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng, hứa hẹn giúp giảm 4–15 kg tùy gói.

Ngoài ZuBu, Ngân 98 còn đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 vào tháng 10/2023, trụ sở tại quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp đăng ký 85 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính vẫn là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do Võ Thị Ngọc Ngân là chủ sở hữu và đại diện pháp luật. Đến tháng 3/2024, doanh nghiệp thay đổi giám đốc và hiện đang tạm ngừng hoạt động.

Trước khi bị khởi tố, Ngân 98 nổi tiếng trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do, nổi tiếng với phong cách gợi cảm và phát ngôn gây tranh cãi. Cô từng là gương mặt quen thuộc trong giới giải trí mạng, với lượng người theo dõi hàng triệu trên TikTok và Facebook. Tháng 7/2024, nam ca sĩ Lương Bằng Quang xác nhận đã đăng ký kết hôn với Ngân 98, đúng dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau, khiến dư luận xôn xao.

