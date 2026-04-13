Cận cảnh loài tôm sở hữu hoa văn đẹp nhất thế giới

Tôm cẩm thạch (Saron marmoratus) là một loài giáp xác nhỏ sống phổ biến trong các rạn san hô Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến nó nổi bật không nằm ở kích thước – chỉ dài vài centimet – mà ở lớp vỏ mang những hoa văn phức tạp, đan xen giữa nâu, trắng, tím và xanh, tạo cảm giác như những đường vân đá cẩm thạch tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống nhiều loài tôm khác có màu sắc cố định, Saron marmoratus có khả năng thay đổi sắc độ cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh. Khi ở gần san hô sáng màu, cơ thể nó có thể nhạt đi; còn khi ẩn mình trong các khe đá tối, màu sắc lại trở nên đậm và tương phản hơn. Khả năng ngụy trang linh hoạt này giúp nó tránh khỏi các loài săn mồi như cá lớn, đồng thời tiếp cận con mồi một cách hiệu quả.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Về tập tính, tôm cẩm thạch là loài hoạt động về đêm. Ban ngày, chúng thường ẩn nấp trong các khe đá hoặc dưới tán san hô; khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Thực đơn của chúng khá đa dạng, bao gồm tảo, mảnh vụn hữu cơ và đôi khi là các sinh vật nhỏ. Những chiếc càng dài, mảnh nhưng linh hoạt giúp chúng khéo léo nhặt nhạnh thức ăn từ những vị trí khó tiếp cận.

Một đặc điểm thú vị khác của tôm cẩm thạch là các chi phụ phía trước thường được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, giúp tăng khả năng cảm nhận môi trường. Nhờ đó, chúng có thể phát hiện chuyển động rất nhẹ trong nước – một lợi thế quan trọng trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của rạn san hô. Đôi mắt lồi và linh hoạt cũng cho phép chúng quan sát gần như toàn cảnh xung quanh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong thế giới thủy sinh cảnh, tôm cẩm thạch được nhiều người chơi bể cá ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và hành vi thú vị. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng “hiền lành” như vẻ ngoài: trong môi trường nuôi nhốt, chúng có thể tấn công những sinh vật nhỏ hơn, đặc biệt nếu không gian sống bị hạn chế.

Dù chỉ là một sinh vật nhỏ bé, Saron marmoratus lại phản ánh sự tinh tế và phức tạp của hệ sinh thái biển. Mỗi đường vân trên cơ thể nó như một câu chuyện về tiến hóa, thích nghi và sinh tồn – nơi cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn là một chiến lược sống còn.