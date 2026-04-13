Cận cảnh loài tôm sở hữu hoa văn đẹp nhất thế giới

Ẩn mình giữa những rạn san hô đầy màu sắc, tôm cẩm thạch lặng lẽ phô diễn vẻ đẹp tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật sống.

T.B (tổng hợp)

Tôm cẩm thạch (Saron marmoratus) là một loài giáp xác nhỏ sống phổ biến trong các rạn san hô Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến nó nổi bật không nằm ở kích thước – chỉ dài vài centimet – mà ở lớp vỏ mang những hoa văn phức tạp, đan xen giữa nâu, trắng, tím và xanh, tạo cảm giác như những đường vân đá cẩm thạch tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống nhiều loài tôm khác có màu sắc cố định, Saron marmoratus có khả năng thay đổi sắc độ cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh. Khi ở gần san hô sáng màu, cơ thể nó có thể nhạt đi; còn khi ẩn mình trong các khe đá tối, màu sắc lại trở nên đậm và tương phản hơn. Khả năng ngụy trang linh hoạt này giúp nó tránh khỏi các loài săn mồi như cá lớn, đồng thời tiếp cận con mồi một cách hiệu quả.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Về tập tính, tôm cẩm thạch là loài hoạt động về đêm. Ban ngày, chúng thường ẩn nấp trong các khe đá hoặc dưới tán san hô; khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Thực đơn của chúng khá đa dạng, bao gồm tảo, mảnh vụn hữu cơ và đôi khi là các sinh vật nhỏ. Những chiếc càng dài, mảnh nhưng linh hoạt giúp chúng khéo léo nhặt nhạnh thức ăn từ những vị trí khó tiếp cận.

Một đặc điểm thú vị khác của tôm cẩm thạch là các chi phụ phía trước thường được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, giúp tăng khả năng cảm nhận môi trường. Nhờ đó, chúng có thể phát hiện chuyển động rất nhẹ trong nước – một lợi thế quan trọng trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của rạn san hô. Đôi mắt lồi và linh hoạt cũng cho phép chúng quan sát gần như toàn cảnh xung quanh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong thế giới thủy sinh cảnh, tôm cẩm thạch được nhiều người chơi bể cá ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và hành vi thú vị. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng “hiền lành” như vẻ ngoài: trong môi trường nuôi nhốt, chúng có thể tấn công những sinh vật nhỏ hơn, đặc biệt nếu không gian sống bị hạn chế.

Dù chỉ là một sinh vật nhỏ bé, Saron marmoratus lại phản ánh sự tinh tế và phức tạp của hệ sinh thái biển. Mỗi đường vân trên cơ thể nó như một câu chuyện về tiến hóa, thích nghi và sinh tồn – nơi cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn là một chiến lược sống còn.

Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

Xem chi tiết

