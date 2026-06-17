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Kho tri thức

Bí mật của sự sống trong thiên thạch 2 tỷ năm tuổi

Một thiên thạch 2 tỷ năm tuổi chứa các phân tử bí ẩn tương tự như DNA của con người gây ngạc nhiên giới thiên văn học quốc tế.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nhà khoa học đã có một khám phá đột phá trong một thiên thạch 2 tỷ năm tuổi, tìm thấy cấu trúc nucleotide remarkably tương tự với cấu trúc trong DNA của con người. Khám phá này đã khơi dậy một cuộc thảo luận mới về nguồn gốc sự sống. Nó có thể cho thấy rằng, các khối cấu tạo hóa học cơ bản nhất của sự sống không chỉ bắt nguồn từ Trái đất, mà đã đến từ rất lâu trước khi sự sống xuất hiện trên Trái đất, cùng với các thiên thạch nó mở ra những góc nhìn mới về nguồn gốc sự sống ngoài hành tinh.

Theo forumscience.com dẫn tin, các phân tử hữu cơ được tìm thấy trong những thiên thạch 2 tỷ năm tuổi này tương tự như các nucleotide như adenine, guanine, cytosine và thymine trong DNA con người, nhưng cũng sở hữu các dấu hiệu đồng vị và cấu trúc phân tử độc đáo, khẳng định rằng chúng có nguồn gốc từ không gian chứ không phải từ Trái đất.

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Cộng đồng khoa học bàng hoàng khi tìm thấy các phân tử giống DNA được tìm thấy ẩn trong một thiên thạch 2 tỷ năm tuổi. Ảnh: @Geeky.

Điều này ủng hộ thuyết "panspermia", cho rằng các chất hóa học thiết yếu cho sự sống có thể đã trôi dạt từ không gian xuống Trái đất cùng với các tiểu hành tinh và thiên thạch, trở thành tiền chất cho hóa học của sự sống.

Các nhà khoa học giải thích rằng, những phân tử hữu cơ này được tổng hợp dần dần thông qua bức xạ trong các đám mây phân tử giữa các vì sao; hoặc được tạo ra do phản ứng với nước bên trong các thiên thạch; hoặc thậm chí được sinh ra dưới nhiệt độ và áp suất cao của các vụ va chạm tiểu hành tinh, giống như một lò phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm vũ trụ.

Khám phá này gợi nhớ đến phát hiện đột phá về thiên thạch Murchison ở Úc năm 1969, khi các nhà khoa học tìm thấy nó chứa hơn 90 axit amin, lật đổ quan niệm cho rằng các phân tử sự sống chỉ có thể hình thành trên Trái đất. Giờ đây, thông qua phương pháp đo phổ khối lượng và phân tích đồng vị, các nhà khoa học có thể xác định chính xác hơn các phân tử giống DNA trong thiên thạch 2 tỷ năm tuổi.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#sự sống #thiên thạch #phân tử #hóa học #trái đất

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