Phát hiện xác tàu của Nhật Bản thời Thế chiến 2 ở ngoài khơi Philippines

Xác tàu chở tù binh của Nhật Bản bị trúng ngư lôi và chìm xuống đáy biển năm 1944 mới được tìm thấy ngoài khơi đảo Luzon của Philippines.

Con tàu của Nhật Bản chở hơn 1.000 tù binh quân Đồng minh bị các máy bay của Mỹ tấn công rồi chìm xuống đáy năm 1944. Mới đây, xác tàu được phát hiện ở ngoài khơi đảo Luzon của Philippines.

Xác tàu trên là một trong những "tàu địa ngục" khét tiếng được Nhật Bản sử dụng để vận chuyển tù binh chiến tranh giữa các trại lao động trong Chiến tranh thế giới 2. Nhiều tù nhân từng làm việc trên tuyến "đường sắt tử thần" khét tiếng nối liền Myanmar và Thái Lan.

"Thật đáng buồn khi nhiều tàu chở tù binh này đã bị quân Đồng minh đánh chìm. Các tàu này được sơn để trông giống như tàu quân sự và nằm trong các đoàn tàu vận tải của Nhật Bản. Vì vậy, quân Đồng minh nghĩ rằng những con tàu đó là mục tiêu quân sự hợp pháp", trưởng đoàn thám hiểm kiêm người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Josh Gates cho hay.

Ông Gates đã hợp tác với Hellships Memorial Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Mỹ có trụ sở ở Vịnh Subic, Philippines - để điều tra vụ chìm tàu ​ Hōfuku Maru. Ông cho biết xác tàu chưa bao giờ được tìm thấy có lẽ vì những người tìm kiếm đã đi sai hướng khi tiến hành cuộc tìm kiếm dựa trên các hồ sơ không chính xác của Mỹ. Điều này khiến họ tìm kiếm quá xa về phía Bắc.

Tàu chở hàng Hōfuku Maru được Hải quân Nhật Bản cải tạo thành "tàu địa ngục" để chở tù binh trong Thế chiến 2. Ảnh: German Federal Archive.

Theo ông Gates, các ghi chép về Chiến tranh thế giới 2 của Nhật Bản chính xác hơn về vị trí xác tàu, giúp nhóm nghiên cứu tìm thấy xác tàu Hōfuku Maru vào tháng 1. Kể từ đó, nhóm của ông đã thực hiện 5 chuyến lặn xuống xác tàu, nằm cách bờ biển phía Tây của đảo Luzon, Philippines, khoảng vài km ở độ sâu khoảng 50m.

Nhật Bản có hơn 130 "tàu địa ngục" trong Thế chiến 2 nhưng đến nay chỉ tìm thấy một vài xác tàu. Nhiều "tàu địa ngục", bao gồm cả Hōfuku Maru, là những tàu chở hàng được cải tạo. Hōfuku Maru được sử dụng làm tàu chở ​​tù binh chiến tranh từ năm 1942 cho đến khi bị đánh chìm vào năm 1944.

Xác tàu mới được tìm thấy nằm cách bờ biển phía Tây của đảo Luzon, Philippines, khoảng vài km ở độ sâu khoảng 50m. Ảnh: Evan Kovacs, Marine Imaging Technologies, LLC.

Ông Gates cho biết con tàu Hōfuku Maru là một phần của đoàn tàu quân sự Nhật Bản đang trên đường từ Philippines trở về nước và con tàu bị tấn công vào ngày 21/9/1944. Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã phát hiện ra đoàn tàu của Nhật Bản. Theo đó, một máy bay của Mỹ đã thả ngư lôi khiến tàu Hōfuku Maru vỡ làm đôi và nhanh chóng chìm xuống đáy biển.

Vào thời điểm bị tấn công dẫn đến thảm kịch bị chìm, tàu Hōfuku Maru chở khoảng 1.200 tù binh chiến tranh thuộc quân đội Anh và Hà Lan. Một số người đã bơi được vào bờ nhưng sau đó đã bị lực lượng Nhật bắt lại. Khoảng 1.040 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu này.