Chiêm ngưỡng Tinh vân Tarantula- 'nhà máy sản xuất sao' mạnh nhất vũ trụ

Hơn 30 năm sau khi được phóng lên, Kính viễn vọng không gian Hubble vẫn tiếp tục quan sát vũ trụ và truyền về Trái đất những hình ảnh tuyệt đẹp. Gần đây, kính đã chụp lại một khung cảnh tráng lệ của Tinh vân Tarantula (tên chính thức là 30 Doradus) bên trong Đám mây Magellan Lớn nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 160.000 năm ánh sáng trong các chòm sao Dorado và Mensa.

Kính viễn vọng không gian Hubble chiêm ngưỡng Tinh vân Tarantula, "nhà máy sản xuất sao" hoạt động mạnh nhất trong vũ trụ. Ảnh: @NASA.

Được biết, Tinh vân Tarantula là vùng hình thành sao lớn nhất và năng động nhất trong vũ trụ, với một ngôi sao trung tâm có khối lượng xấp xỉ 200 lần khối lượng Mặt Trời, đây chính là một loại sao hiếm gặp được gọi là sao Wolf-Rayet. Sao Wolf-Rayet khổng lồ này đã mất đi lớp vỏ hydro và giải phóng những luồng gió sao dữ dội, ảnh hưởng đến môi trường bụi bặm xung quanh chúng. Tinh vân Tarantula này cũng là mục tiêu thường xuyên của kính viễn vọng Hubble, với khả năng quan sát đa bước sóng, rất quan trọng để thu được các chi tiết hình khối trong các đám mây bụi của tinh vân.

Hình ảnh mới từ kính viễn vọng Hubble cho thấy, các cạnh của Tinh vân Tarantula có thể hiện các lớp khí và sao đầy màu sắc, đây cũng là nơi các ngôi sao trẻ khổng lồ tạo ra gió sao dày đặc và bức xạ cực mạnh. Phần tinh vân được hiển thị trong ảnh có khí màu xanh lam tĩnh lặng, các mảng bụi màu nâu cam và rải rác các ngôi sao nhiều màu sắc. Các ngôi sao bên trong và phía sau các đám mây bụi có màu đỏ hơn so với những ngôi sao không bị bụi che khuất.

Bụi hấp thụ và tán xạ ánh sáng xanh nhiều hơn ánh sáng đỏ, cho phép nhiều ánh sáng đỏ hơn được kính viễn vọng thu nhận, khiến các ngôi sao trông đỏ hơn so với thực tế. Hình ảnh này kết hợp cả ánh sáng cực tím, ánh sáng hồng ngoại và cả ánh sáng nhìn thấy được. Hình ảnh này không chỉ thể hiện vẻ ngoài tráng lệ của tinh vân mà còn tiết lộ bản chất của nó như một vùng hình thành sao đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong vũ trụ sâu thẳm.