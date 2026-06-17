Bí ẩn hài cốt 5.000 năm tuổi có hộp sọ bị vỡ tìm thấy trong lò nung

Các chuyên gia cho hay đã tìm thấy hài cốt khoảng 5.000 năm tuổi của một người đàn ông với hộp sọ bị vỡ nát trong lò nung ở Đức. Người này có thể bị hiến tế.

Trong khi các công nhân đang thi công đường dây điện tại Gerstewitz - một ngôi làng ở miền Trung nước Đức, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ "bất thường" thuộc thời kỳ văn hóa Corded Ware (đồ gốm).

Sau đó, các nhà khảo cổ tiến hành khai quật ngôi mộ trên và tìm thấy hài cốt của một người đàn ông bị thương, người đã bị ném vào một lò nung bỏ hoang cách đây gần 5.000 năm. Do các nhà khảo cổ học thường không tìm thấy hiện vật hoặc hài cốt con người trong các hố lò nung nên họ nghi ngờ người đàn ông này có thể là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế.

Các nhà khảo cổ khai quật hài cốt khoảng 5.000 tuổi của người đàn ông tìm thấy trong một lò nung ở Đức. Ảnh: dpa Picture-Alliance.

Văn hóa Corded Ware (đồ gốm), được đặt tên theo những dấu ấn đặc trưng trên đồ gốm, đã lan rộng khắp Bắc Âu từ cuối thời Đồ đá mới đến thời Đồ đồng (tức khoảng năm 2900 trước Công nguyên đến năm 2050 trước Công nguyên). Các ngôi mộ của người dân thuộc văn hóa Corded Ware thường tuân theo một khuôn mẫu nghiêm ngặt: Nam giới được chôn cất trong tư thế nằm nghiêng bên phải và phụ nữ đặt nằm nghiêng bên trái. Nhiều người khác được chôn cất trong tư thế ngồi xổm hướng mặt về phía nam. Đôi khi, một số ngôi mộ thuộc thời kỳ văn hóa Corded Ware cũng có thể không tuân theo những kiểu chôn cất đó.

Ngôi mộ mới khai quật tại Gerstewitz chứa hài cốt của một người đàn ông qua đời khi khoảng 25 tuổi. Ông được chôn cất trong tư thế ngồi xổm hướng về phía nam. Tuy nhiên, thay vì được đặt trong một ngôi mộ hoặc dưới một gò đất nhỏ, thi hài người đàn ông được đặt trong một lò nung. Lò nung đó, về cơ bản là một cái hố được đào xuống đất, chứa bằng chứng cổ xưa cho thấy người ta đã sử dụng nó để đốt các vật liệu, chẳng hạn như gỗ hoặc thực phẩm, hoặc để nung đồ gốm. Thêm nữa, hộp sọ của người đàn ông có những dấu hiệu bị tổn thương.

Các chuyên gia đã đưa ra 3 giả thuyết để lý giải vì sao người đàn ông trên được chôn cất như vậy. Trong đó, giả thuyết đầu tiên cho rằng, vết thương ở hộp sọ có thể là do bạo lực gây ra, nghĩa là người đàn ông này đã bị sát hại. Giả thuyết thứ hai suy đoán ông có thể đã tử vong trong một trận chiến thời Đồ đồng. Giả thuyết thứ ba suy đoán thi hài của người đàn ông được đặt trong lò nung như một vật tế lễ.

Nhà khảo cổ Oliver Dietrich tại Văn phòng Nhà nước về Quản lý Di sản và Khảo cổ học Saxony-Anhalt (LDA) cho hay trong những trường hợp hiếm hoi, các lò nung gốm trong thời kỳ văn hóa Corded Ware chứa xương bò hoặc xương chó. Chúng được cho là vật tế lễ cho các vị thần chưa được giới nghiên cứu biết đến. Mặc dù có khả năng người đàn ông này được hiến tế dâng lên thần linh nhưng ông Dietrich lưu ý rằng các phân tích trong phòng thí nghiệm trong tương lai sẽ cung cấp thêm thông tin về ngôi mộ và người đàn ông được chôn cất tại đó.