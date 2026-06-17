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Kho tri thức

Người kỵ sĩ khổng lồ trên vách đá khiến giới sử học tranh cãi hàng thế kỷ

Trên một vách đá cao ở Bulgaria tồn tại hình ảnh bí ẩn đã thách thức các nhà sử học suốt nhiều thế kỷ.

T.B (tổng hợp)

Di sản thế giới Kỵ sĩ Madara (Madara Rider) là một trong những tượng đài đá độc đáo và bí ẩn nhất của Bulgaria. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1979, công trình này không phải là một cung điện, đền thờ hay thành phố cổ, mà là một bức phù điêu khổng lồ được chạm khắc trực tiếp trên vách đá dựng đứng gần làng Madara ở đông bắc Bulgaria. Tác phẩm nằm ở độ cao khoảng 23m so với mặt đất, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải tự hỏi làm thế nào người xưa có thể tạo nên một công trình táo bạo đến vậy.

Ảnh: Wikimedia Commons

Bức phù điêu mô tả một kỵ sĩ đang phi ngựa với tốc độ cao. Con ngựa được khắc trong tư thế mạnh mẽ, phía trước là một con sư tử đang bị giẫm đạp hoặc tấn công, trong khi phía sau xuất hiện một con chó đang chạy theo. Toàn bộ cảnh tượng mang cảm giác chuyển động sống động hiếm thấy đối với nghệ thuật điêu khắc trên đá của thời kỳ đầu Trung Cổ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tác phẩm được tạo ra vào khoảng đầu thế kỷ VIII, trong giai đoạn của Đế chế Bulgaria thứ nhất. Tuy nhiên, danh tính chính xác của người kỵ sĩ vẫn còn là đề tài tranh luận. Một số học giả cho rằng đó là hình ảnh của Khan Tervel, vị quân chủ nổi tiếng đã góp phần ngăn chặn cuộc vây hãm Constantinople của người Ả Rập. Những người khác lại cho rằng đây là hình tượng mang tính biểu tượng, đại diện cho quyền lực của nhà nước Bulgaria non trẻ hoặc thậm chí là một vị thần cổ đại của các dân tộc du mục vùng thảo nguyên.

Ảnh: Rubo Hotel

Điều khiến Kỵ sĩ Madara đặc biệt trong lịch sử nghệ thuật châu Âu là sự pha trộn của nhiều truyền thống văn hóa khác nhau. Hình tượng kỵ sĩ cưỡi ngựa có nguồn gốc từ các nền văn hóa du mục Á-Âu, trong khi phong cách thể hiện lại chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Byzantine và Ba Tư. Chính sự giao thoa này đã biến Kỵ sĩ Madara thành một chứng tích quý giá về thời kỳ mà các nền văn minh Đông và Tây gặp gỡ nhau.

Bao quanh phù điêu còn có nhiều văn khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ, ghi lại các sự kiện lịch sử và hoạt động ngoại giao của các vị hãn Bulgaria. Những dòng chữ này đã giúp các nhà sử học hiểu thêm về giai đoạn hình thành của quốc gia Bulgaria và vị thế của họ trong khu vực Balkan thời Trung Cổ.

Ngày nay, Kỵ sĩ Madara không chỉ là biểu tượng quốc gia của Bulgaria mà còn xuất hiện trên đồng tiền xu và nhiều tài liệu chính thức của đất nước. Hơn một nghìn năm sau khi được chạm khắc, người kỵ sĩ vẫn lặng lẽ nhìn xuống vùng đồng bằng bên dưới, mang theo những bí mật lịch sử mà có lẽ sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản Kỵ sĩ Madara #Hình tượng nghệ thuật thời Trung Cổ #Giao thoa văn hóa Đông Tây #Ý nghĩa lịch sử và biểu tượng #Tranh cãi về danh tính người kỵ sĩ

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