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[GALLERY] SpaceX lỗ 8,7 tỷ USD vẫn hút 75 tỷ USD, bí mật gây sốc

Số hóa - Xe

[GALLERY] SpaceX lỗ 8,7 tỷ USD vẫn hút 75 tỷ USD, bí mật gây sốc

Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.

Thiên Trang (TH)
SpaceX vừa tạo nên một trong những sự kiện gây chấn động nhất lịch sử tài chính toàn cầu khi huy động thành công 75 tỷ USD trong đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay, bất chấp việc công ty ghi nhận khoản lỗ lên tới 8,7 tỷ USD trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến quý I/2026, qua đó đưa Elon Musk trở thành nghìn tỷ phú đầu tiên của nhân loại với khối tài sản ước tính hơn 1,1 nghìn tỷ USD.
SpaceX vừa tạo nên một trong những sự kiện gây chấn động nhất lịch sử tài chính toàn cầu khi huy động thành công 75 tỷ USD trong đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay, bất chấp việc công ty ghi nhận khoản lỗ lên tới 8,7 tỷ USD trong giai đoạn từ đầu năm 2025 đến quý I/2026, qua đó đưa Elon Musk trở thành nghìn tỷ phú đầu tiên của nhân loại với khối tài sản ước tính hơn 1,1 nghìn tỷ USD.
Điều khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý không nằm ở những con số lợi nhuận hay dòng tiền hiện tại, mà ở tầm nhìn khổng lồ mà SpaceX đang theo đuổi, từ việc xây dựng hạ tầng điện toán AI trong quỹ đạo không gian cho đến tham vọng hình thành thuộc địa lâu dài trên Sao Hỏa với quy mô lên tới một triệu cư dân trong tương lai.
Điều khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý không nằm ở những con số lợi nhuận hay dòng tiền hiện tại, mà ở tầm nhìn khổng lồ mà SpaceX đang theo đuổi, từ việc xây dựng hạ tầng điện toán AI trong quỹ đạo không gian cho đến tham vọng hình thành thuộc địa lâu dài trên Sao Hỏa với quy mô lên tới một triệu cư dân trong tương lai.
Trong hồ sơ IPO, SpaceX công bố tổng quy mô thị trường tiềm năng có thể đạt 28,5 nghìn tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng AI và công nghệ vũ trụ thế hệ mới, khiến mức định giá 1,75 nghìn tỷ USD của công ty trở thành một trong những câu chuyện tăng trưởng táo bạo nhất từng xuất hiện trên thị trường chứng khoán.
Trong hồ sơ IPO, SpaceX công bố tổng quy mô thị trường tiềm năng có thể đạt 28,5 nghìn tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng AI và công nghệ vũ trụ thế hệ mới, khiến mức định giá 1,75 nghìn tỷ USD của công ty trở thành một trong những câu chuyện tăng trưởng táo bạo nhất từng xuất hiện trên thị trường chứng khoán.
Nhiều người cho rằng việc nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ cho một doanh nghiệp đang thua lỗ là điều phi lý, nhưng thực tế cho thấy họ không mua kết quả kinh doanh hiện tại mà đang đặt cược vào khả năng biến những điều tưởng như không thể thành hiện thực của Elon Musk và đội ngũ SpaceX. ​
Nhiều người cho rằng việc nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ cho một doanh nghiệp đang thua lỗ là điều phi lý, nhưng thực tế cho thấy họ không mua kết quả kinh doanh hiện tại mà đang đặt cược vào khả năng biến những điều tưởng như không thể thành hiện thực của Elon Musk và đội ngũ SpaceX. ​
Niềm tin đó được xây dựng từ lịch sử phát triển của công ty khi SpaceX từng đứng bên bờ vực phá sản năm 2008 trước khi tạo nên cuộc cách mạng tái sử dụng tên lửa, mở đường cho hàng loạt thành tựu mang tính đột phá như Falcon 9, Starlink và hệ sinh thái hàng không vũ trụ thương mại hiện nay.
Niềm tin đó được xây dựng từ lịch sử phát triển của công ty khi SpaceX từng đứng bên bờ vực phá sản năm 2008 trước khi tạo nên cuộc cách mạng tái sử dụng tên lửa, mở đường cho hàng loạt thành tựu mang tính đột phá như Falcon 9, Starlink và hệ sinh thái hàng không vũ trụ thương mại hiện nay.
Câu chuyện của SpaceX cũng mang đến bài học quản trị sâu sắc cho các doanh nghiệp, bởi trong khi nhiều nhà lãnh đạo chỉ tập trung bán các chỉ tiêu tăng trưởng ngắn hạn thì những tổ chức xuất sắc lại xây dựng được một câu chuyện đủ lớn để nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành trong nhiều năm.
Câu chuyện của SpaceX cũng mang đến bài học quản trị sâu sắc cho các doanh nghiệp, bởi trong khi nhiều nhà lãnh đạo chỉ tập trung bán các chỉ tiêu tăng trưởng ngắn hạn thì những tổ chức xuất sắc lại xây dựng được một câu chuyện đủ lớn để nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành trong nhiều năm.
Tuy nhiên, tầm nhìn chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi kèm năng lực thực thi đã được chứng minh, bởi nếu không có những thành công trong quá khứ, mọi tham vọng hàng nghìn tỷ USD rất dễ bị xem là những lời hứa viển vông không có cơ sở thực tế.
Tuy nhiên, tầm nhìn chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi kèm năng lực thực thi đã được chứng minh, bởi nếu không có những thành công trong quá khứ, mọi tham vọng hàng nghìn tỷ USD rất dễ bị xem là những lời hứa viển vông không có cơ sở thực tế.
Sự kiện SpaceX IPO vì thế không chỉ là câu chuyện về Elon Musk hay ngành công nghệ vũ trụ, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng trong kinh doanh hiện đại, người ta không chỉ đầu tư vào doanh nghiệp mà còn đầu tư vào một tương lai đủ thuyết phục để tin rằng những điều tưởng chừng bất khả thi rồi sẽ trở thành hiện thực.
Sự kiện SpaceX IPO vì thế không chỉ là câu chuyện về Elon Musk hay ngành công nghệ vũ trụ, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng trong kinh doanh hiện đại, người ta không chỉ đầu tư vào doanh nghiệp mà còn đầu tư vào một tương lai đủ thuyết phục để tin rằng những điều tưởng chừng bất khả thi rồi sẽ trở thành hiện thực.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#SpaceX #IPO #Elon Musk #đầu tư #công nghệ vũ trụ #AI

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