[GALLERY] SpaceX lỗ 8,7 tỷ USD vẫn hút 75 tỷ USD, bí mật gây sốc

Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão được đồng nghiệp giúp đỡ khi gặp khó khăn và cẩn thận để tránh mất tiền khi chuyển khoản.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Giữa những cánh rừng nhiệt đới xanh thẳm của Sri Lanka, có một loài sóc khổng lồ khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng bởi kích thước khổng lồ và vẻ đẹp đặc biệt.
Dù bếp từ ngày càng phổ biến nhờ sự hiện đại và tiết kiệm năng lượng, bếp gas vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì tính linh hoạt và quen thuộc.
Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.
AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.
Thương hiệu xe máy điện LiveWire thuộc hãng môtô Mỹ đình đám Harley-Davidson mới đây đã chính thức giới thiệu bộ đôi S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ quan sát tình hình để có chiến lược phù hợp và có thể được thưởng hoặc lộc ăn uống...
Sau cơn mưa lớn gây nước ngập lênh láng đường dẫn lên cao tốc HLD. Tại khu vực công trình nút giao An Phú, hố sâu hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện "sập bẫy".
Sau khi được công bố thiết kế vào tháng trước, thương hiệu ôtô MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07 tại Trung Quốc.
Hàng tỷ lượt quét AR từ Pokémon Go đang gây tranh cãi khi được cho là góp phần xây dựng công nghệ định vị phục vụ drone quân sự và AI không gian.
Robot hình người Trung Quốc liên tục biểu diễn nhào lộn, chạy marathon, thậm chí ngã trên sân khấu, nhưng đằng sau là chiến lược công nghệ đầy tham vọng.
Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.