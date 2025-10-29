Hà Nội

Cận cảnh gian hàng đá quý tiền tỷ tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Kinh doanh

Gian hàng trưng bày đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút nhiều khách tham quan bởi có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu vực trưng bày các sản phẩm đá quý độc đáo thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Công luận
Tại đây, nhiều mặt hàng đá quý có giá từ vài triệu đến vài tỷ đồng với nhiều đường nét điêu khắc tỉ mỉ. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều tác phẩm đá quý hút khách bởi những chi tiết tinh xảo, độc lạ hiếm thấy. Ảnh: Công luận
Nổi bật nhất là tác phẩm "Cửu Long Tranh Châu" bằng thạch anh tóc vàng, giá 10 tỷ đồng, được chế tác trong vòng 2,5 tháng. Ảnh: Vietnamnet
Phật Bà Quan Âm - một sản phẩm khác từ thạch anh tóc vàng giá hơn 4 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet
Tượng Phật Di Lặc bằng đá thạch anh tinh thể giá 2,6 tỷ đồng. Ảnh: Công Luận
Bộ bàn ghế bằng gỗ ngọc Hoàng Long giá 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet
Cặp lục bình ngọc quý độc đáo được trưng bày cùng tác phẩm chim công. Ảnh: PhunuVietNam
Một bộ bàn trà bằng ngọc bích dài gần 3m, rộng khoảng 1,3m, giá 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet
Cặp lục bình khác được chế tác tinh xảo, giá 680 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Các sản phẩm đá phong thủy giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Công luận
Một bát đựng hàng trăm viên đá mã não giá 13 triệu đồng, tổng trọng lượng 2-3kg. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Minh (tổng hợp)
