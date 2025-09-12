Cận cảnh bãi kính khổng lồ, ô nhiễm môi trường ở Phú Diễn

Tậu chung cư 25 tầng đập thông làm nhà riêng, Lý Nhã Kỳ giàu cỡ nào?
Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù, bao gồm hàng loạt bất động sản, siêu xe, kim cương và hàng hiệu.
Bãi kính thủy tinh thải chất đống cao khổng lồ trên đất nông nghiệp, thường xuyên có xe tải ra vào nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù, bao gồm hàng loạt bất động sản, siêu xe, kim cương và hàng hiệu.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Paul Getty thường ăn mặc nhàu nhĩ, chỉ trích vợ chi tiền chữa bệnh cho con và từ chối trả tiền chuộc cháu trai bị bắt cóc.
Với mức lãi suất cho vay nhanh quá cao, lên tới hơn 40%/năm, liệu rằng ví điện tử Zalopay và các tổ chức tín dụng liên kết có vi phạm pháp luật?
Dù nợ phải trả giảm hơn 1.300 tỷ đồng, Thành phố Aqua vẫn lỗ bán niên trên 70 tỷ đồng với áp lực nợ gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.
Chú chim màu trắng được bán với giá 8,4 tỷ đồng và trở thành chú chim ưng đắt nhất từ trước đến nay.
Chú chim màu trắng được bán với giá 8,4 tỷ đồng và trở thành chú chim ưng đắt nhất từ trước đến nay.
Dù nợ phải trả giảm hơn 1.300 tỷ đồng, Thành phố Aqua vẫn lỗ bán niên trên 70 tỷ đồng với áp lực nợ gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Paul Getty thường ăn mặc nhàu nhĩ, chỉ trích vợ chi tiền chữa bệnh cho con và từ chối trả tiền chuộc cháu trai bị bắt cóc.
Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù, bao gồm hàng loạt bất động sản, siêu xe, kim cương và hàng hiệu.
Với mức lãi suất cho vay nhanh quá cao, lên tới hơn 40%/năm, liệu rằng ví điện tử Zalopay và các tổ chức tín dụng liên kết có vi phạm pháp luật?
Theo Luật sư Trương Anh Tú, trong nền kinh tế tri thức, sự khác biệt không nằm ở quy mô nhà xưởng, mà nằm ở chỉ số sáng tạo và giá trị tài sản trí tuệ…
Ở tuổi 81, Larry Ellison vẫn chứng minh là người có khả năng nắm bắt những làn sóng công nghệ mới để gia tăng cả tài sản lẫn ảnh hưởng.
Với mức giá lên đến 20 triệu đồng/kg, trà hoa vàng được giới sành trà và người yêu thích thảo dược săn lùng như một biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng.
Theo báo cáo năm 2025 của Times of India, Elon Musk là CEO được trả lương cao nhất thế giới với 23,5 tỷ USD.
Tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
Trạm bơm Cẩm Bào đang xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi tại bể hút, phá vỡ kết cấu nền bể hút, kéo theo nhiều đất, cát gây rỗng nền và thân đê tả Cầu.
Do nợ đọng thuế kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã bị Thuế Quảng Trị ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Theo công bố của Apple, mức giá cao nhất trong các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt là iPhone 17 Pro Max 2 TB gần 64 triệu đồng.
Vinacháo là thương hiệu của Công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm, do bà Trần Thị Thanh Minh làm CEO.
Chú cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng vào năm 2018, đầy màu sắc dài 99cm, đã qua đời vào năm 2019.
Ở Việt Nam, rau khoai lang chỉ là một nguyên liệu giá rẻ, nhưng ở Mỹ lại được ví như “siêu thực phẩm” với mức giá lên tới 1 triệu đồng/kg.
Nhiều người dùng phản án ví điện tử Zalopay có mức lãi suất cho Vay tiền nhanh quá cao, quy đổi ra có thể lên tới gần 1.000 cho mỗi 1 triệu Đồng/ngày.
Từng được coi là "hàng hiếm" trên bàn tiệc, giá lên tới 250.000 đồng/kg, đến nay nhãn bắp cải rơi xuống mức phổ thông.