Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Cận cảnh bãi kính khổng lồ, ô nhiễm môi trường ở Phú Diễn

Bãi kính thủy tinh thải chất đống cao khổng lồ trên đất nông nghiệp, thường xuyên có xe tải ra vào nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Khánh Hoài
1.jpg
Hai bãi kính thủy tinh thải chất cao như núi trên diện tích đất nông nghiệp rộng gần 1.000 m², dọc sâu bên trong ngõ 193 đường Phú Diễn, sát đường ray tàu hỏa thuộc phường Phú Diễn (Hà Nội).
2.jpg
Người dân địa phương cho biết, cả hai bãi kính thủy tinh hoạt động trên đất nông nghiệp từ lâu, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, đe dọa hành lang an toàn đường sắt. Trong quá trình xe ra vào vận chuyển, kinh rơi vương vãi khắp dọc đường rất nguy hiểm.
3.jpg
Bãi kính thủy tinh cao khoảng 3m, nhếch nhác trên đất nông nghiệp, cách một trường học khoảng 80m.
4.jpg
Thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết, UBND phường mới đây đã kiểm tra, yêu cầu chủ bãi kính này phải di dời toàn bộ kính ra khỏi khu đất nông nghiệp.
5.jpg
Theo đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn, chủ bãi kính di dời, vận chuyển kính ra khỏi bãi đến ngày 19/9 sẽ xong. Số lượng kính thải ở bãi hiện có phần thuyên giảm nhiều so với trước kia.
6.jpg
Tại khu vực bãi kính thường xuyên có nhiều xe tải ra vào gây ô nhiễm môi trường, mảnh vụn kính rơi vương vãi khắp dọc đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người và các phương tiện.
7.jpg
Đoạn đường di chuyển ra vào bãi kính nhếch nhác.
8.jpg
Hai bãi kính chất đống cao như núi. Bên trong bãi nhỏ hơn, máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất.
9.jpg
Sát bãi kính khổng lồ, một phần diện tích đất nông nghiệp khác đã được san lấp nền, dựng nhà xưởng.
#bãi kính thủy tinh #ô nhiễm môi trường ở Phú Diễn #bãi kính thải

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới