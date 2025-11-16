Cadaco trúng chỉ định thầu 1,45 tỷ tại Thủy Lợi Bến Tre: Tỷ lệ tiết kiệm... hơn 9.000 đồng?

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cadaco được chỉ định thầu gói "Thi công xây dựng" dự án Sửa chữa cống Rạch Nò tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, với giá trúng thầu sát giá gói thầu.

Ngày 14/10/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND (do Phó Chủ tịch Châu Văn Hòa ký), phê duyệt dự án Sửa chữa cống Rạch Nò. Dự án có địa điểm xây dựng tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, với tổng mức đầu tư là 1.664.243.858 đồng. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre (Công ty TNHH MTV KTCTTL Bến Tre).

Chỉ hai ngày sau khi dự án được phê duyệt, ngày 16/10/2025, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bến Tre, với vai trò là chủ đầu tư, đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-CTTL (do Phó Giám đốc Hồ Ngọc Hậu ký) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án.

Theo KHLCNT đính kèm, Gói thầu "Thi công xây dựng" (thuộc hạng mục Cửa cống) có giá gói thầu là 1.450.310.162 đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn doanh thu đặt hàng của công ty.

Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp trị giá hơn 1,45 tỷ đồng này là Chỉ định thầu rút gọn.

Với hình thức lựa chọn nhà thầu này, kết quả dường như đã sớm được xác định. Ngày 24/10/2025, Giám đốc Cty TNHH MTV KTCTTL Bến Tre, ông Phạm Quốc Phong, đã ký Quyết định số 713/QĐ-CTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng".

Quyết định số 713/QĐ-CTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cadaco (MSDN: 1801091836).

Tiết kiệm 9.162 đồng sau chỉ định thầu

Một trong những mục tiêu hàng đầu của công tác đấu thầu, được quy định trong Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15), là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa cống Rạch Nò, yếu tố hiệu quả kinh tế dường như chưa được thể hiện rõ nét.

Cụ thể, Quyết định 713/QĐ-CTTL nêu rõ, giá chỉ định thầu (giá trúng thầu) của Công ty Cadaco là 1.450.301.000 đồng.

Đối chiếu với giá gói thầu (cũng là giá dự toán xây dựng) được phê duyệt trong KHLCNT (Quyết định 674/QĐ-CTTL) là 1.450.310.162 đồng.

Như vậy, qua quá trình chỉ định thầu, chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu (mức tiết kiệm cho ngân sách) là: 1.450.310.162 đồng - 1.450.301.000 đồng = 9.162 đồng.

Mức tiết kiệm 9.162 đồng này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,00063% so với giá gói thầu. Con số tiết kiệm "tượng trưng" này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của việc thực hiện chỉ định thầu, ngay cả khi quy trình này được xem là hợp pháp trong các trường hợp cấp bách hoặc đặc thù.

Nhà thầu Cadaco và hoạt động năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cadaco (Cadaco) có mã số doanh nghiệp 1801091836, do ông Võ Hồng Quân làm Giám đốc. Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 98/31B Linh Đông, Phường Hiệp Bình, TP.Hồ Chí Minh. (Sau ngày 01/07/2025, địa chỉ hành chính này được xác định thuộc phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu của Cadaco cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trúng 19 gói và trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là hơn 318,6 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Cadaco ghi nhận 3 hoạt động đấu thầu:

Trúng gói "Thi công xây dựng" (Sửa chữa cống Rạch Nò) (như đã phân tích ở trên). Trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" do Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng mời thầu, với giá trúng 10,88 tỷ đồng (vai trò độc lập). Tham gia gói "Thi công xây dựng" và đang "Chưa có kết quả".

Điều đáng chú ý là, BMT của gói thầu đang "Chưa có kết quả" cũng chính là Cty TNHH MTV KTCTTL Bến Tre – đơn vị vừa chỉ định thầu cho Cadaco tại gói Sửa chữa cống Rạch Nò.

Như vậy, trong 3 gói thầu Cadaco tham gia trong năm 2025, có tới 2 gói (chiếm 66,6%) là do Cty TNHH MTV KTCTTL Bến Tre mời thầu. Việc liên tiếp được lựa chọn (chỉ định thầu) và tham gia các gói thầu tại cùng một chủ đầu tư cho thấy mối quan hệ "quen mặt" của Cadaco tại đơn vị này.

Việc áp dụng chỉ định thầu là giải pháp cần thiết trong một số trường hợp cụ thể để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu quá sát giá gói thầu, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 9.000 đồng, đặt ra yêu cầu về việc giám sát chặt chẽ hơn nữa quá trình thẩm định giá và phê duyệt giá, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.