Cách đơn giản giúp phòng bệnh đường tiêu hóa cho gia đình

Các bác sĩ Khoa Bệnh lây Đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh lây qua đường tiêu hoá là nhóm bệnh phổ biến quanh năm, có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Dù trong ngày thường hay dịp lễ, chỉ một chút lơ là trong ăn uống, sinh hoạt cũng có thể khiến vi khuẩn, virus “ghé thăm” cả gia đình. Tuy nhiên, với vài thói quen đơn giản, bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh.

Thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Ảnh BVCC

Mùa mưa, ngập úng – cẩn trọng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Mưa lớn, nước ngập kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm dễ bị nhiễm bẩn bởi vi khuẩn tả, lỵ, thương hàn, E.coli... Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm và viêm ruột.

Khuyến cáo:

- Ăn chín, uống sôi; chỉ sử dụng nước sạch đã được đun sôi hoặc lọc an toàn.

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Tách riêng thực phẩm sống và chín; che đậy thức ăn, không để ruồi bám.

- Thu gom, xử lý rác đúng nơi quy định, tránh để nước đọng quanh nhà.

Mùa nắng nóng – đề phòng thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn

Nhiệt độ cao làm vi khuẩn phát triển nhanh, thực phẩm dễ hỏng. Nếu không được bảo quản đúng cách, người sử dụng có thể bị ngộ độc, tiêu chảy hoặc viêm dạ dày – ruột cấp.

Khuyến cáo:

Uống đủ nước sạch, hạn chế đồ uống có cồn vì dễ gây mất nước.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh; không để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Rã đông trong ngăn mát, không rã ở nhiệt độ thường.

Hạn chế sử dụng thức ăn đường phố, đặc biệt khi thực phẩm bày bán ngoài trời nắng.

Vi khuẩn, virus gây các bệnh đường tiêu hóa - Ảnh minh họa nguồn Internet

Dịp lễ, Tết – cảnh giác khi ăn uống tập thể

Ăn uống đông người dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và ngộ độc thực phẩm nếu khâu chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Khuyến cáo:

Chọn địa điểm ăn uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hạn chế món sống hoặc tái như gỏi, hải sản chưa chín kỹ.

Dùng muỗng, đũa gắp chung; rửa tay sạch trước khi ăn.

Giữ lạnh món nguội, không bày thức ăn chín quá lâu trên bàn tiệc.

Trẻ em đi học – nhóm dễ mắc bệnh tiêu hoá

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu, dễ bị lây nhiễm qua tay, đồ dùng hoặc thực phẩm chung.

Cha mẹ và nhà trường cần lưu ý:

Mỗi trẻ sử dụng bình nước, ly, muỗng riêng.

Nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt, nôn, tiêu chảy, cần báo giáo viên và đưa đi khám sớm.

Chuẩn bị “Hộp y tế sẵn sàng” tại nhà

Một số vật dụng cơ bản giúp xử trí kịp thời khi có biểu hiện bệnh:

- Gói Oresol (ORS), nhiệt kế, cốc đong, dung dịch rửa tay.

- Danh sách số điện thoại y tế cơ sở hoặc cấp cứu gần nhất.

- Khi có tiêu chảy, pha ORS đúng tỷ lệ (1 gói/1 lít nước đun sôi để nguội), cho uống từng ngụm nhỏ, liên tục để bù nước.

Dấu hiệu cần đến cơ sở y tế ngay

Người bệnh cần đi khám sớm khi xuất hiện các triệu chứng:

Tiêu chảy nhiều lần trong ngày kèm sốt, đau bụng dữ dội hoặc phân có máu.

Nôn liên tục, không ăn uống được.

Dấu hiệu mất nước: Khát nhiều, môi khô, tiểu ít, mệt lả.

Trong thời gian chờ đến viện, ưu tiên bù nước bằng Oresol pha đúng hướng dẫn.