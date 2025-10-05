Các sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài trực 24/24h, triển khai phương án phòng chống mưa bão, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành triển khai trực ban 24/24 nhằm ứng phó với bão số 11 Matmo.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 3 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài. Các cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão diễn biến bất thường.

Với các cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn cho công trình, đài trạm và hoạt động khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão, khơi thông dòng chảy trong cảng, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị, hạn chế thiệt hại do mưa bão và nhanh chóng ổn định hoạt động hàng không phục vụ hành khách. Những cảng hàng không đang thi công công trình được yêu cầu xác định điểm dừng kỹ thuật để tạm dừng thi công khi thời tiết xấu, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 11h trưa nay, bão số 11 Matmo đang ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.