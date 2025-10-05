Hà Nội

Xã hội

Các sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Matmo

Cục Hàng không yêu cầu các sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài trực 24/24h, triển khai phương án phòng chống mưa bão, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Thanh Hà

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành triển khai trực ban 24/24 nhằm ứng phó với bão số 11 Matmo.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 3 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài. Các cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão diễn biến bất thường.

Với các cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn cho công trình, đài trạm và hoạt động khai thác.

vd.png
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão, khơi thông dòng chảy trong cảng, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị, hạn chế thiệt hại do mưa bão và nhanh chóng ổn định hoạt động hàng không phục vụ hành khách. Những cảng hàng không đang thi công công trình được yêu cầu xác định điểm dừng kỹ thuật để tạm dừng thi công khi thời tiết xấu, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 11h trưa nay, bão số 11 Matmo đang ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Xã hội

Bão số 11 Matmo mạnh lên, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng


Dự báo từ đêm nay đến ngày 7/10, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương.

Lúc 12h trưa nay (5/10), tâm bão số 11 Matmo áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 310km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo cuối chiều nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu để vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vào 22h tối nay, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh bão vẫn duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Xã hội

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi để phòng, chống bão số 11

Trước diễn biến của bão số 11, Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai công tác ứng phó, cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10h ngày 5/10.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 5/10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13h cùng ngày.

Xã hội

Quảng Ninh cấm biển ứng phó bão số 11 Matmo

Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền ra khơi.

Địa phương này cũng tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11 Matmo. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có bản tin cuối cùng về cơn bão.

tau-thuyen.png
