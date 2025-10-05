Hà Nội

Xã hội

Bão số 11 Matmo mạnh lên, cảnh báo mưa lớn trên diện rộng


Dự báo từ đêm nay đến ngày 7/10, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương.

Thanh Hà

Lúc 12h trưa nay (5/10), tâm bão số 11 Matmo áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 310km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo cuối chiều nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu để vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vào 22h tối nay, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh bão vẫn duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Dự báo rạng sáng ngày mai, tâm bão bắt đầu đổ bộ vào khu vực biên giới Việt – Trung với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12-13. Trong sáng mai, bão đi sâu vào đất liền nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

image.png
Ảnh vệ tinh chụp bão Matmo lúc 12h trưa nay (5/10).

Đến 10h sáng 6/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Trong chiều 6/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào sâu trong vùng núi Bắc Bộ nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22h tối 6/10, tâm vùng áp thấp trên khu vực Tuyên Quang - Lào Cai với cường độ dưới cấp 6.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Matmo, dự báo từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong đó, các xã/phường khu vực phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ chiều 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng từ chiều và tối nay có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông.

Cơ quan khí tượng giữ nguyên cảnh báo về mưa lớn. Cụ thể từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm.

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ xuất hiện mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 cũng có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông cần đề phòng dông lốc, gió giật mạnh.

Do mưa lớn, từ tối nay (5/10) đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Mời độc giả xem thêm video ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin mới nhất về diễn biến và tác động của cơn bão số 11 Matmo.
Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi để phòng, chống bão số 11

Trước diễn biến của bão số 11, Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai công tác ứng phó, cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10h ngày 5/10.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 5/10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13h cùng ngày.

Quảng Ninh cấm biển ứng phó bão số 11 Matmo

Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền ra khơi.

Địa phương này cũng tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11 Matmo. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có bản tin cuối cùng về cơn bão.

tau-thuyen.png
Bão số 11 Matmo hướng vào đất liền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông

Dự báo trong chiều 5/10, bão số 11 Matmo mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 6h sáng nay, bão số 11 Matmo đã mạnh lên cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15, cách đảo Hải Nam 90km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/10, bão Matmo mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 530km về phía Đông Đông Nam.

