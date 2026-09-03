Các địa phương có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng dịp nghỉ lễ 2/9

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, du lịch cả nước phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%. Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%, Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%; Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%...