Ca sĩ Tùng Dương đăng ảnh thời chưa ‘lột xác’

Ca sĩ Tùng Dương hiện tại có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang so với thời mới vào nghề.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Tùng Dương đăng ảnh xưa và nay của mình. Anh hài hước cho biết: "Hôm qua vừa bước ra sân khấu, có khán giả đã thốt lên “Ối Tùng Dương hôm nay đẹp trai thế, nhìn không quen”. Thế thì từ nay sẽ phải quen vì sang một trang mới: trang của quý ông lịch lãm. Tạm biệt nhé Dương xưa? Xưa mặc quái, nay mặc quý. Ngày xưa ai chê, giờ ai mê. Thời trang xưa: gây sốc – thời trang nay: gây nghiện". Ảnh: FB Tùng Dương.
Trước đó, không ít lần Tùng Dương chia sẻ về ngoại hình mới vào nghề. Ảnh: Vietnamnet.
Nam ca sĩ hài hước viết trên trang cá nhân: "Ngày xưa nhan sắc cực mặn (ai ăn mặn thích nhạc Tùng Dương). Giờ thì mặn … mà và đậm đà". Ảnh: FB Tùng Dương.
Về hình ảnh ngày thi Sao mai điểm hẹn 2004, Tùng Dương chia sẻ: "Mới đó đã 21 năm rồi. Nhan sắc thế này khán giả quay xe cũng phải. Ai còn nhớ?". Ảnh: Znews.
Khi đăng ảnh xưa và nay, nam ca sĩ dí dỏm viết: "Thời gian cướp đi nhiều thứ của Ta, trả lại cho ta những thứ thuộc về mình, là mình. Trường hợp dưới đây. Về nhan sắc, thắng đời 1.0. Về nội dung, cũng thắng đời 1.0". Ảnh: FB Tùng Dương.
Tùng Dương chia sẻ hình ảnh cách đây 13 năm. Ảnh: FB Tùng Dương.
Nam ca sĩ ngày càng phong độ. Ảnh: FB Tùng Dương.
Tùng Dương chia sẻ trên Tiền Phong, anh đã tập luyện bộ môn chạy bộ suốt 2 tháng để tự tin sở hữu gương mặt góc cạnh như xưa. Ảnh: Tiền Phong.
Nam ca sĩ chia sẻ trên Gia Đình Xã Hội, việc tập thể dục chiếm 40%, còn ăn uống chiếm 60% tác động giảm cân hoặc giữ dáng. Ảnh: FB Tùng Dương.
Ngoài một vài nhà thiết kế thời trang trong nước, Tùng Dương mặc những đồ thiết kế của các thương hiệu thế giới. Ảnh: FB Tùng Dương.
