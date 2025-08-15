[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp thăng hoa của ca sĩ Tùng Dương

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo điểm nhấn đầy ấn tượng trước khi mùa giải V.League mới sắp khởi tranh bằng kiểu tóc cực "chất chơi".
Nhiều khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của tài tử xứ Hàn Song Seung Hun sau khi anh chia tay Lưu Diệc Phi vào năm 2018.
Ngô Kiến Huy có không ít bản hit, vai diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, anh còn đoạt nhiều giải thưởng khi làm MC.
MC Thanh Mai xinh đẹp, duyên dáng khi xuất hiện trên "ghế nóng" cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025. Cô đánh giá cao sự thể hiện của các thí sinh.
Ông bầu Dũng Taylor đăng tải hình ảnh bên Thu Phương và con gái, đồng thời cho biết, tin đồn ly hôn là không chính xác.
Mỹ nhân Australia Jessica Lane thăng hạng sắc vóc, mặc táo bạo hơn sau cuộc thi Miss Earth 2024- Hoa hậu Trái đất 2024.
Faye Peraya Malisorn - Miss Grand Thailand 2016 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2016) sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.
Đầu tháng 8/2025, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục du học. Ở trời Tây, cô tự nấu ăn, đi tìm việc làm thêm.
Ngọc Trinh khoe nhan sắc trong veo như pha lê trong bộ bikini tone be nhẹ nhàng. Diệp Lâm Anh tràn đầy năng lượng tích cực.
Bé Liam Lâm Minh Tiêu - con trai của Lam Trường - Yến Phương được 3 tháng tuổi, trộm vía kháu khỉnh.
Quỳnh Kool đóng Trúc Lam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, còn diễn viên ở bản gốc là Mao Hiểu Đồng.
Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới vào tháng 2/2025.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do- Hạnh phúc với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Y Phụng bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên Bắc Hải.
Nữ diễn viên Choi Ji Woo kết hôn năm 2018. Mới đây, cô đăng tải loạt ảnh bên con gái đầu lòng.
Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm và đang là ngôi sao hạng A, MONO chính thức làm ca sĩ được 3 năm.
Siêu mẫu Xuân Lan đăng loạt ảnh gia đình mừng tuổi mới. Minh Hương tạo dáng chụp ảnh trên con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng.
Xuất hiện trong bộ đồ bơi hai mảnh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình thể căng tràn sức sống.
Trong chuyến du lịch biển cùng con gái Nubi, siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
MLô H Senaivi và Lily Chen được đánh giá cao bởi vậy, việc hai người đẹp vào top 35 Miss Grand Vietnam 2025 không khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Ca sĩ Sana (nhóm TWICE) sở hữu vóc dáng đẹp, gương mặt cuốn hút, vừa lên tiếng về tin đồn hẹn hò G-Dragon.