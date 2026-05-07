Cá chết bất thường trên sông Lam, cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc

Cá chết hàng loạt xuất hiện trên sông Lam và tuyến kênh Đào nhiều ngày qua khiến người dân Nghệ An hoang mang, lo ngại nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Ngày 7/5, lãnh đạo nhiều địa phương tại Nghệ An cho biết, trên địa bàn xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Lam và tuyến kênh Đào, khiến người dân lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.

Theo ông Đặng Thành Long - Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc, từ ngày 5/5, người dân phát hiện nhiều loại cá, tôm nổi lờ đờ trên mặt nước sông Lam, sau đó chết và dạt vào bờ với số lượng lớn.

“Địa phương không có hoạt động nuôi cá lồng bè nên số cá chết chủ yếu là cá tự nhiên sinh sống trên sông. Một số hộ dân đã dùng thuyền thu gom cá chết để hạn chế ô nhiễm môi trường”, ông Long cho biết.

Không chỉ trên sông Lam, tại tuyến kênh Đào chảy qua địa bàn xã Yên Thành, tình trạng cá chết cũng xuất hiện dày đặc trong hai ngày qua. Ghi nhận sáng 7/5 cho thấy, nhiều loại cá nhỏ nổi trắng mặt nước, tập trung nhiều tại các khu vực cống ngầm. Người dân phải dùng vợt, lưới để vớt cá chết đưa lên bờ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.

Anh Trần Văn Hạnh, trú tại khối Phúc Trung, xã Yên Thành cho biết, người dân địa phương hiện rất lo ngại về chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

“Cá chết trôi dạt rất nhiều trên kênh Đào nhưng chưa ai biết nguyên nhân do đâu. Trước đây trẻ em thường xuống kênh tắm nhưng giờ không ai dám xuống nữa”, anh Hạnh chia sẻ.

Theo người dân địa phương, điều đáng lo ngại là nhiều hộ dân lâu nay vẫn sử dụng nguồn nước từ hệ thống kênh Đào để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Việc hiện tượng cá chết chưa được xác định nguyên nhân càng khiến người dân bất an.

Ông Phan Văn Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành cho biết, địa phương đã nắm bắt tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang. Chính quyền đang theo dõi sát tình hình và chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn để có hướng xử lý phù hợp”, ông Kiên nói.

Sự việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Nhà máy nước Yên Thành cho biết, đơn vị hiện đang cấp nước sinh hoạt cho hơn 8.000 hộ dân.

Bè cá khoảng 350 con, chủ yếu là cá trắm của gia đình ông Trần Văn Tưởng chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị chết bất thường.

Ngay sau khi phát hiện cá chết xuất hiện trên tuyến kênh cấp nước, nhà máy đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước.

“Rạng sáng 6/5, nhà máy đã đóng phai tại kênh N8, tạm dừng lấy nước thô từ khu vực này và chuyển sang sử dụng nguồn nước dự trữ tại hồ chứa nội bộ”, ông Minh thông tin.

Tuy nhiên, theo đại diện nhà máy nước, lượng nước dự trữ hiện chỉ đủ phục vụ trong khoảng 5-6 ngày. Nếu tình trạng cá chết tiếp tục kéo dài và chưa xác định được nguyên nhân, nguy cơ thiếu nước sạch cho người dân là rất lớn.

Liên quan vụ việc, ông Lê Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An cho biết, đơn vị đã lấy mẫu nước tại nhiều vị trí trên sông Lam để kiểm tra chất lượng môi trường nước.

“Theo quy trình, việc phân tích mẫu cần khoảng 5-7 ngày mới có kết quả đầy đủ. Sau khi có dữ liệu, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý”, ông Hưng cho biết.

Hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Lam đang khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời có giải pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo môi trường và an toàn nguồn nước sinh hoạt cho khu vực hạ lưu.