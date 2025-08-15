Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

Kho tri thức

Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

Búp bê chì thời hậu trung cổ cực hiếm được tìm thấy ở con suối nước Anh, hé lộ nhiều thông tin gây xôn xao giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành thăm dò tại khu vực Long Whatton, Leicestershire, nước Anh, một người dò tìm kim loại tên là Sarah Brackstone bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa, hình thù kỳ dị. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Khi tiến hành thăm dò tại khu vực Long Whatton, Leicestershire, nước Anh, một người dò tìm kim loại tên là Sarah Brackstone bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa, hình thù kỳ dị. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Nhanh chóng sau đó, người này báo cáo sự việc đến Cơ Quan Cổ vật Di động Leicestershire. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Nhanh chóng sau đó, người này báo cáo sự việc đến Cơ Quan Cổ vật Di động Leicestershire. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Kết quả thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, đây là một con búp bê làm bằng chất liệu chì, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ 16 hoặc 17. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Kết quả thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, đây là một con búp bê làm bằng chất liệu chì, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ 16 hoặc 17. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Đây là một món đồ chơi búp bê trẻ em bằng hợp kim chì dài 5 cm, có hình dáng một người phụ nữ mặc váy dài với thân áo hẹp hình tam giác và váy xòe rộng. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Đây là một món đồ chơi búp bê trẻ em bằng hợp kim chì dài 5 cm, có hình dáng một người phụ nữ mặc váy dài với thân áo hẹp hình tam giác và váy xòe rộng. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Một chiếc mũ đội đầu cùng kiểu tóc hình bán nguyệt bao quanh khuôn mặt tròn của búp bê. Các đường nét được đúc gồm mắt tròn, mũi hình tam giác, miệng hếch - được nâng lên khỏi bề mặt phẳng của khuôn mặt. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Một chiếc mũ đội đầu cùng kiểu tóc hình bán nguyệt bao quanh khuôn mặt tròn của búp bê. Các đường nét được đúc gồm mắt tròn, mũi hình tam giác, miệng hếch - được nâng lên khỏi bề mặt phẳng của khuôn mặt. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Phía sau đầu búp bê được trang trí bằng những viên bi nổi và chữ cái viết tắt "TT", mà các chuyên gia khảo cổ tin rằng, nó có thể là dấu hiệu của nhà sản xuất. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Phía sau đầu búp bê được trang trí bằng những viên bi nổi và chữ cái viết tắt "TT", mà các chuyên gia khảo cổ tin rằng, nó có thể là dấu hiệu của nhà sản xuất. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Hai vòng tròn nhô ra từ vai; ở giữa mỗi vòng là một vòng dẹt. Các chuyên gia cho rằng, các vòng này có thể ám chỉ rằng, con búp bê được sử dụng như một con rối có dây để mua vui cho trẻ em. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Hai vòng tròn nhô ra từ vai; ở giữa mỗi vòng là một vòng dẹt. Các chuyên gia cho rằng, các vòng này có thể ám chỉ rằng, con búp bê được sử dụng như một con rối có dây để mua vui cho trẻ em. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Điều khiến khám phá này trở nên đặc biệt chính là tính hiếm có của nó. Theo các chuyên gia, con búp bê chì thời hậu Trung Cổ này được coi là "đặc biệt", và được cho là mẫu vật hoàn chỉnh duy nhất được ghi nhận tại Anh. Phát hiện này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà sử học, làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong việc tìm hiểu về nghề sản xuất đồ chơi và các tập tục văn hóa thời kỳ cổ. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Điều khiến khám phá này trở nên đặc biệt chính là tính hiếm có của nó. Theo các chuyên gia, con búp bê chì thời hậu Trung Cổ này được coi là "đặc biệt", và được cho là mẫu vật hoàn chỉnh duy nhất được ghi nhận tại Anh. Phát hiện này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà sử học, làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong việc tìm hiểu về nghề sản xuất đồ chơi và các tập tục văn hóa thời kỳ cổ. Ảnh: @Sarah Brackstone.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Búp bê #chì #đồ chơi #trẻ em #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT