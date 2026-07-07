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Xã hội

Buôn bán hàng cấm, nhóm bị cáo lĩnh hơn 30 năm tù

Phát hiện kiện hàng là hàng cấm, nam shipper đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh trình báo, giao nộp tang vật.

Hạo Nhiên

Ngày 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Doãn Văn Hoài (SN 1990, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Đức Minh (SN 1988, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Buôn bán hàng cấm", Bùi Xuân Chung (SN 1984, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vận chuyển hàng cấm", Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, xã Vân Đình, Hà Nội) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo cáo trạng, ngày 11/12/2025, anh Lê Văn D. (một nhân viên giao hàng trên địa bàn Hà Tĩnh) phát hiện một kiện hàng có vỏ bọc bên ngoài bị rách, bên trong chứa 4 hộp pháo nổ, nên đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh giao nộp.

Từ 4 hộp pháo nổ nặng gần 17 kg này, lực lượng Công an nghi ngờ có đường dây buôn bán pháo "lậu" quy mô lớn đang hoạt động nên tiến hành mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cuối năm 2025, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Minh đặt vấn đề mua pháo nổ của Doãn Văn Hoài. Ngày 11/12/2025, Hoài đã bán cho Minh 295 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp, 48 hộp pháo nổ loại 36 quả/hộp, 32 hộp pháo nổ loại 9 quả/hộp với tổng khối lượng hơn 665 kg, giá 296 triệu đồng.

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Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Tiến Phúc

Sau đó, Hoài thuê Bùi Xuân Chung vận chuyển số pháo này từ xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) đến giao cho Minh tại xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) với tiền công 25 triệu đồng.

Ngày 12/12/2025, Hoài tiếp tục bán cho Minh 414 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp, 24 hộp pháo nổ loại 100 quả/hộp và 8 dây pháo nổ dài 6,5 m/dây với tổng khối lượng gần 857 kg, giá gần 331 triệu đồng. Hoài tiếp tục thuê Chung vận chuyển số pháo này theo cung đường cũ để giao cho Minh với tiền công gần 28 triệu đồng.

Ngày 16/12/2025, khi đang điều khiển ô tô chở pháo đi giao cho Minh, Chung nghe tin đường dây đã bị phát hiện nên đã liên lạc với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật.

Ngoài ra, vào đầu tháng 12/2025, Nguyễn Hữu Tính đã mua của Nguyễn Đức Minh 8 hộp pháo nổ loại 100 quả/hộp, 12 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp cùng các nguyên liệu để tự chế tạo hơn 39 kg pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Khi biết Minh bị cơ quan công an điều tra, Tính đã đến đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Doãn Văn Hoài 12 năm tù, Nguyễn Đức Minh 8 năm 6 tháng tù, Bùi Xuân Chung 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Tính 3 năm 6 tháng tù.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu. (Nguồn:VTV)
#Công an #Toà án #Hà Tĩnh #hàng cấm #lĩnh án #pháo nổ

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