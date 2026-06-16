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Xã hội

Cặp tình nhân "dắt nhau" vào tù vì buôn ma túy

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Viết Anh Dũng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân, còn Lê Thị Mạo lĩnh 15 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 16/6, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà hình sự xét xử 2 bị cáo, gồm: Nguyễn Viết Anh Dũng, Lê Thị Mạo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2025, Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Thị Mạo (SN 1999, trú tại xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) thuê phòng trọ tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) để chung sống như vợ chồng.

Qua ứng dụng Telegram, Dũng chi 24,3 triệu đồng đặt mua 18 chai dung dịch chứa chất ma túy từ tài khoản “Queen”, giao nhận tại đoạn đường tránh gần bến xe mới Hà Tĩnh. Sau đó, Dũng mua tiếp 10 kg sợi thực vật khô từ tài khoản "Thuốc lá sợi (TD Vị)" rồi đem về phòng trọ cất giấu tại khu vực bếp.

Tại đây, Dũng trực tiếp tẩm ướp dung dịch chứa chất ma túy vào sợi thực vật khô để tạo ra ma túy dạng Tobaco nhằm bán kiếm lời.

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Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Đến cuối tháng 10/2025, Dũng lôi kéo Lê Thị Mạo cùng tham gia điều hành hai tài khoản Telegram "TBC" và "Cáo Nhi". Mạo chịu trách nhiệm chốt giá bán với mức 100.000 đồng/gói, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng SHB cá nhân, đóng gói và viết thông tin khách hàng lên vỏ hộp.

Chiều 19/11/2025, sau khi gửi trót lọt đợt hàng đầu tiên gồm 6 gói cho tài khoản “Mr.Wang” tại điểm xe Buýt trước Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng tiếp tục mang đợt hàng thứ hai gồm 3 gói đi ký gửi đến ngã ba Khe Giao.

Khi vừa bước ra trước dãy phòng trọ, hai đối tượng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ, cơ quan chức năng thu giữ 11 chai nhựa chứa dung dịch, 4,102 gam ma túy thể rắn và 7,9 kg sợi thực vật khô màu nâu. Bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định tổng khối lượng tinh chất ma túy MDMB-4en-PINACA thu giữ trong vụ án là 232,501 gam.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng mức án tù chung thân; Lê Thị Mạo mức án 15 năm tù cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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