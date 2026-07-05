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Xã hội

Khởi tố thêm 6 đối tượng làm giả kết quả thí nghiệm ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 06 bị can.

Hạo Nhiên

Ngày 5/7, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm 06 bị can liên quan đến vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra xác định, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công công trình.

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Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm, Nguyễn Văn Thành, Phạm Quang Ninh (nhân viên Côngty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Doãn Mạnh Đồng (Chỉ huy trưởngcông trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt), Nguyễn Toàn Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT) và Lê Huy (nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT).

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình điều tra, cho thấy các đối tượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ các công trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

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