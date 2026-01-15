Bắt giữ tài xế vận chuyển trái phép pháo hoa nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 30 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Trần Văn Bình (Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/01, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ 30 hộp pháo hoa nổ.

Đối tượng Trần Văn Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 14h45, ngày 13/01, tại Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây (xã Lao Bảo) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đội Trinh sát Đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động 2 phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bình (SN: 1992, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển phương tiện xe ô tô đầu kéo BKS: 43H-031.73 gắn rơ mooc chở container BKS: 43R-038.27 có hành vi “Vận chuyển trái phép hàng cấm”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 54kg.

Hiện, vụ việc đã được lực lượng Biên phòng bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

