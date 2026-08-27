Bức tranh kinh tế Lâm Đồng 8 tháng: Nhiều điểm sáng, áp lực giải ngân còn lớn

Sáng 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, đồng thời quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút cuối năm. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì, kết nối trực tiếp đến 124 điểm cầu cấp xã, phường và đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn tỉnh đang dồn lực duy trì đà tăng trưởng “2 con số”, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn lớn nhất cần khắc phục ngay. Tính đến ngày 24/8, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 7,4 nghìn tỷ đồng trong tổng số hơn 20,6 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, tương đương 36,31% (đạt 38,12% nếu không tính 974 tỷ đồng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia).

Trước yêu cầu cấp bách phải đưa tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 65% trước ngày 30/9, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát từng dự án, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng khâu thực hiện. Tỉnh chủ trương theo dõi tiến độ hằng ngày, sẵn sàng điều chuyển nguồn vốn từ những công trình chậm trễ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, đồng thời khẳng định kết quả giải ngân sẽ là thước đo KPI trực tiếp để xem xét, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Với mức thu ngân sách đạt 72,03% dự toán Trung ương, Lâm Đồng tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ từng dự án, kiên quyết điều chuyển vốn nếu giải ngân không đạt.

Bên cạnh áp lực đầu tư công, bức tranh kinh tế 8 tháng đầu năm 2026 của địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng. Thu ngân sách nhà nước đã vượt 23,3 nghìn tỷ đồng, đạt 72,03% dự toán Trung ương giao. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng 10,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,31%. Ngành dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh khi doanh thu du lịch 8 tháng đạt hơn 45,5 nghìn tỷ đồng (tăng trên 22%), tổng mức bán lẻ và dịch vụ vượt 132 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng thu hút 59 dự án đầu tư mới với tổng vốn trên 166 nghìn tỷ đồng và 7,7 triệu USD, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho 163/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Nhằm chuẩn bị ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong các tháng cuối năm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Phan Nguyễn Hoàng Tân và Quyền Giám đốc Sở Xây dựng - Cao Sơn Dũng cho biết các đơn vị đã chủ động phương án “4 tại chỗ”, khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến đèo, khu vực Đam Rông và tuyến Quốc lộ 28B. Hiện ngành xây dựng đã bố trí 5 tỷ đồng dự phòng sự cố và hoàn thành xử lý 7/16 công trình sạt lở nhằm bảo đảm an toàn giao thông thông suốt.

Đối với các nhiệm vụ an sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Lê Thị Bích Liên báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới 2026-2027 đang được gấp rút triển khai; trong đó 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Thuận An và Quảng Trực sẽ hoàn thành mọi điều kiện trước ngày 31/8 để đón học sinh khai giảng đúng ngày 5/9.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp sau sáp nhập. Ngoài việc siết chặt an ninh trật tự phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các ngành chức năng cần khẩn trương đưa tài sản công dôi dư vào đấu giá, cho thuê để tránh lãng phí, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài và thúc đẩy mở thêm các đường bay quốc tế kết nối Lâm Đồng.