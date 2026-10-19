Khởi tố 6 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ở Quảng Trị

Đang mua bán trái phép chất ma tuý, N.C.Đ (SN: 2010) và L.N.H.T (SN: 2008) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 2h15 ngày 9/10, tại thôn Long Hà An, Công an xã Cửa Việt chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt bắt quả tang N.C.Đ (SN: 2010, trú tại xã Cửa Việt) và L.N.H.T (SN: 2008, trú tại xã Vĩnh Linh) đang giao nhận ma túy.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm 8 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định số ma túy trên do Đ. mua từ N.D.H (SN: 1981, trú tại Đông Hà), đối tượng có một tiền án, bị phạt 19 năm tù về tội ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2026.

Ngay sau đó, có thêm 5 đối tượng liên quan đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.