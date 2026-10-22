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Xã hội

Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ 151 đối tượng cùng tang vật 176 kg cần sa...

Vũ Sơn

Ngày 22/10, Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Huy Long cầm đầu.

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Công an TP HCM đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Theo điều tra, rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn trên đường Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

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Các đối tượng tại cơ quan công an
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Từ vụ việc này, lực lượng chức năng mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TP HCM và các tỉnh miền Tây.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, lực lượng cảnh sát ma túy phối hợp công an các địa phương tổ chức truy xét, làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối cần sa tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP HCM tiêu thụ.

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Công an lấy lời khai đối tượng

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng ứng dụng liên lạc bảo mật, tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín trên mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh và nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước thủ đoạn tinh vi này, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử để lần theo từng mắt xích trong đường dây. Quá trình điều tra có sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân TP HCM nhằm củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng.

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Tang vật vụ án

Tính đến ngày 19/10, Công an TP HCM đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó, 81 đối tượng đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự; 70 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc triệt phá đường dây được đánh giá là kết quả của quá trình kết hợp quản lý địa bàn, kiểm tra hành chính với điều tra chuyên sâu, hướng đến truy nguyên nguồn cung và xử lý tận gốc các đường dây mua bán, vận chuyển, phân phối ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

Video Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng
#ma tuý #Công an TP HCM

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