Bác sĩ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh nói gì vụ hành hung khách hàng?

Nguyên nhân xảy ra xô xát tại nha khoa Tuyết Chinh được bác sĩ Tuyết Chinh giải thích, do khách hàng chưa hài lòng với kết quả niềng răng, lời qua tiếng lại.

Theo Vietnamnet, ngày 8/9, Sở Y tế TP HCM kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (số 49 đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) sau khi xuất hiện video bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám.

Bác sĩ Chinh cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Tiền Th. đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng với kết quả điều trị, bệnh nhân đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị đã đóng.

Khoảng 14h30 ngày 3/9, bệnh nhân Th. tới phòng khám, yêu cầu lễ tân cho gặp bác sĩ Chinh để trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả niềng răng. Cả hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc trên.

Hình ảnh bác sĩ phòng khám tấn công khách bị quay lại rồi tung lên Facebook.Nguồn ảnh: NLĐ

Sáng 8/9, đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng chị Th. tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Sở Y tế TP HCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ Chinh đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của bệnh nhân, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào. Cơ quan này nhấn mạnh việc "mặc áo blouse trắng nhưng lại có hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh" là hình ảnh phản cảm, không thể chấp nhận được.

Hiện, Sở Y tế TPHCM quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt thuộc Nha khoa Tuyết Chinh để làm rõ vụ việc.

Nha sĩ, chủ cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh với thái độ khá hung hăng trong clip. Ảnh cắt từ clip/ Nguồn CAND.

Theo CAND, trước đó, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một phụ nữ hành hung, chửi bới và đập phá tài sản tại phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh (đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM).

Sự việc xảy ra ngày 3/9, nạn nhân là chị T, khách hàng cũ của cơ sở. Trong lúc trao đổi về tình trạng răng, hai bên phát sinh mâu thuẫn, một phụ nữ mặc áo blouse trắng bất ngờ lao vào đánh khách hàng, rồi dùng gậy chỉ vào mặt khách hàng, đẩy ngã và bóp cổ khách hàng.

Không dừng lại ở đó, người này còn giật điện thoại của khách ném xuống đất, sau đó tiếp tục đánh một người đàn ông can ngăn và ném nhiều vật dụng về phía khách hàng. Sự việc khiến khu vực phòng khám náo loạn, nhiều người phải can thiệp trước khi khách hàng rời khỏi phòng khám.

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận, Công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định.