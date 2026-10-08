Bộ Y tế thông tin ca nhân viên phòng xét nghiệm tại Nga tử vong

Nga chưa ghi nhận ca dịch hạch gần đây tại Irkutsk; các trường hợp tiếp xúc đã hoàn tất theo dõi y tế.

Thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp với phía Nga xác minh. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

WHO xác minh ca nhân viên phòng xét nghiệm tử vong tại Nga

Sáng 8/10, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên báo chí về trường hợp trên, cơ quan này đã liên hệ với Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin.

Đến ngày 7/10/2026, WHO cung cấp những thông tin ban đầu liên quan đến sự việc

Theo WHO, người tử vong là nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga. Người này tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch, trong đó phổ biến nhất là dịch hạch thể hạch, thường lây truyền qua vết cắn của bọ chét nhiễm bệnh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ

Chưa ghi nhận dịch hạch tại Irkutsk

Đáng chú ý, theo thông tin do cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ học và triển khai những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết. Những người có tiếp xúc với trường hợp tử vong cũng được xác định để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

Theo WHO, hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc. Hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc cũng đã được hoàn tất.

Trong thông tin cập nhật ngày 8/10, cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor khẳng định không có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau ca tử vong của nhân viên tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk.

WHO hiện vẫn tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Bộ Y tế khuyến cáo không hoang mang

Trước sự việc, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Cơ quan này khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh và không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Về phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh môi trường sống, chủ động phòng chống chuột và bọ chét. Không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Người dân không nên tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Khuyến cáo của Bộ Y tế - Không chia sẻ thông tin dịch bệnh chưa được kiểm chứng. - Giữ vệ sinh môi trường, phòng chống chuột và bọ chét. - Không tiếp xúc hoặc xử lý động vật gặm nhấm ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ. - Nếu có yếu tố phơi nhiễm và xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đi khám ngay.

Mời quý độc giả theo dõi video: Lộ trình cải cách tiền lương mới: Bộ nội vụ ấn định thời điểm trình đề án quan trọng vào năm 2027