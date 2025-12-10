Bỏ túi kinh nghiệm 'săn' hoa Tớ Dày giữa núi rừng Mù Cang Chải

Hoa đào nở sớm nơi rẻo cao Tà Xùa, hút du khách checkin giữa núi rừng Tây Bắc
Thời điểm này, rẻo cao Tà Xùa (Sơn La) trở nên đặc biệt với những bông hoa đào nở sớm, hút du khách check-in giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.
