Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hành trình 4 ngày vi vu Hoàng Su Phì – Mù Cang Chải trọn vẹn mùa vàng Tây Bắc

Du lịch

Hành trình 4 ngày vi vu Hoàng Su Phì – Mù Cang Chải trọn vẹn mùa vàng Tây Bắc

4 ngày rong ruổi Hoàng Su Phì – Mù Cang Chải, du khách được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang vàng rực, biển mây lãng đãng và thảo nguyên nguyên sơ Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi độ thu về, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) và Mù Cang Chải (Lào Cai) lại khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang, khiến du khách từ khắp nơi nô nức tìm đến để “săn mùa vàng”. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Mỗi độ thu về, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) và Mù Cang Chải (Lào Cai) lại khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang, khiến du khách từ khắp nơi nô nức tìm đến để “săn mùa vàng”. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Nhóm bạn trẻ xuất phát từ TP HCM đã dành 4 ngày trải nghiệm hai tọa độ nổi tiếng này, và mỗi chặng đường đều mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Nhóm bạn trẻ xuất phát từ TP HCM đã dành 4 ngày trải nghiệm hai tọa độ nổi tiếng này, và mỗi chặng đường đều mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Hành trình bắt đầu từ Tân Quang (Hà Giang cũ). Nhận xe máy, cả nhóm men theo DT177 qua Thông Nguyên để tới Nậm Hồng và Nậm Khoà – những điểm check-in đặc trưng của Hoàng Su Phì. Con đường uốn lượn quanh sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trải dài, mây trắng trôi lững lờ bên sườn núi tạo nên bức tranh Tây Bắc nên thơ. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Hành trình bắt đầu từ Tân Quang (Hà Giang cũ). Nhận xe máy, cả nhóm men theo DT177 qua Thông Nguyên để tới Nậm Hồng và Nậm Khoà – những điểm check-in đặc trưng của Hoàng Su Phì. Con đường uốn lượn quanh sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trải dài, mây trắng trôi lững lờ bên sườn núi tạo nên bức tranh Tây Bắc nên thơ. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Leo 800 bậc thang lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, biển mây bồng bềnh hiện ra trước mắt khiến mọi mệt mỏi tan biến. Đêm đầu tiên, nhóm nghỉ tại Bản Phùng – “thiên đường ruộng bậc thang” của Hoàng Su Phì. Sáng hôm sau, mở cửa phòng là biển mây và ruộng vàng óng hiện ra ngay trước mắt, khoảnh khắc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Leo 800 bậc thang lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, biển mây bồng bềnh hiện ra trước mắt khiến mọi mệt mỏi tan biến. Đêm đầu tiên, nhóm nghỉ tại Bản Phùng – “thiên đường ruộng bậc thang” của Hoàng Su Phì. Sáng hôm sau, mở cửa phòng là biển mây và ruộng vàng óng hiện ra ngay trước mắt, khoảnh khắc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Cung đường từ Bản Phùng tới thảo nguyên Suôi Thầu là trải nghiệm khó quên. Giữa biển mây, những mảng lúa vàng xen lẫn nơi đã gặt tạo nên gam màu độc đáo. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Cung đường từ Bản Phùng tới thảo nguyên Suôi Thầu là trải nghiệm khó quên. Giữa biển mây, những mảng lúa vàng xen lẫn nơi đã gặt tạo nên gam màu độc đáo. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Thảo nguyên xanh mướt điểm xuyết hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa mào gà trở thành phần thưởng xứng đáng cho đoạn đường đất đỏ gập ghềnh. Buổi chiều, nhóm men theo Đèo Gió trở về Tân Quang, kết thúc hai ngày khám phá Hoàng Su Phì để chuẩn bị sang Mù Cang Chải. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Thảo nguyên xanh mướt điểm xuyết hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa mào gà trở thành phần thưởng xứng đáng cho đoạn đường đất đỏ gập ghềnh. Buổi chiều, nhóm men theo Đèo Gió trở về Tân Quang, kết thúc hai ngày khám phá Hoàng Su Phì để chuẩn bị sang Mù Cang Chải. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Tại Mù Cang Chải, đồi Móng Ngựa là điểm sống ảo nổi tiếng, nhưng Kim Nọi mới là nơi để lại ấn tượng sâu sắc: những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, ít người, cảnh sắc hùng vĩ khiến nhóm đứng lặng ngắm nhìn. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Tại Mù Cang Chải, đồi Móng Ngựa là điểm sống ảo nổi tiếng, nhưng Kim Nọi mới là nơi để lại ấn tượng sâu sắc: những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, ít người, cảnh sắc hùng vĩ khiến nhóm đứng lặng ngắm nhìn. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Buổi chiều, cung đường Lao Chải – La Pán Tẩn – Khau Phạ tiếp tục mở ra những khung cảnh vàng óng, kết thúc ngày tại bản Ít Thái trong homestay giản dị nhưng ấm cúng. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Buổi chiều, cung đường Lao Chải – La Pán Tẩn – Khau Phạ tiếp tục mở ra những khung cảnh vàng óng, kết thúc ngày tại bản Ít Thái trong homestay giản dị nhưng ấm cúng. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Ngày cuối, nhóm thong thả dạo chơi Tú Lệ, mua cốm làm quà và ghé Dế Xu Phình – thung lũng yên bình, vắng người, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp của Móng Ngựa. Trên đường về, cảnh dù lượn rực rỡ trên nền trời xanh là điểm nhấn đáng nhớ, khiến cả đoàn không muốn rời Tây Bắc. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Ngày cuối, nhóm thong thả dạo chơi Tú Lệ, mua cốm làm quà và ghé Dế Xu Phình – thung lũng yên bình, vắng người, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp của Móng Ngựa. Trên đường về, cảnh dù lượn rực rỡ trên nền trời xanh là điểm nhấn đáng nhớ, khiến cả đoàn không muốn rời Tây Bắc. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Tổng chi phí khoảng 4,6 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, xe khách, thuê xe máy và homestay. Du khách nên dự phòng thời gian, theo dõi thời tiết và kiểm tra kỹ xe máy trước khi di chuyển, đồng thời hỏi người dân bản địa để chọn cung đường phù hợp. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Tổng chi phí khoảng 4,6 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, xe khách, thuê xe máy và homestay. Du khách nên dự phòng thời gian, theo dõi thời tiết và kiểm tra kỹ xe máy trước khi di chuyển, đồng thời hỏi người dân bản địa để chọn cung đường phù hợp. Ảnh Thẩm Ngọc Nguyễn
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch Tây Bắc mùa vàng #Hành trình Hoàng Su Phì Mù Cang Chải #Ruộng bậc thang mùa thu #Tour du lịch Tây Bắc 4 ngày #Khám phá núi non Tây Bắc #Biển mây Hoàng Su Phì

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Trên thế giới tồn tại rất nhiều những ngôi nhà độc đáo, từ những ngôi nhà được xây dựng trong vách đá và hang động, đến những ngôi nhà nổi và trên cây.