Thế giới

Thông tin mới nhất vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức khu vực ở Tây Ban Nha ngày 19/1 cho biết, ít nhất 40 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha xảy ra vào đêm hôm trước ở miền nam nước này.

Juanma Moreno, người đứng đầu vùng Andalusia, nơi xảy ra tai nạn, đã xác nhận số thương vong mới nhất trong cuộc họp báo chiều 19/1. Ông nói thêm rằng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong hai toa tàu bị hư hại vẫn đang diễn ra.

aptaybannha.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc gần Adamuz, Tây Ban Nha. Ảnh: AP.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 19h45 tối 18/1, phần cuối của một đoàn tàu chở 289 hành khách trên tuyến đường từ Malaga tới thủ đô Madrid bị trật bánh, đâm vào đoàn tàu đang đi theo chiều ngược lại từ Madrid đến Huelva, một thành phố khác ở miền nam Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết, vụ va chạm đã hất tung các toa đầu tiên của đoàn tàu thứ hai ra khỏi đường ray, khiến chúng lao xuống một con dốc cao 4 mét. Một số thi thể được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hàng trăm mét.

Video do Lực lượng Bảo vệ Dân sự công bố cho thấy những toa tàu bị hư hại nặng, một toa tàu nằm nghiêng, mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực. Nhiều hành khách phải trèo ra ngoài qua những ô cửa sổ bị vỡ, một số người dùng búa để đập vỡ cửa kính.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực Andalusia cho biết 41 người vẫn đang nằm viện, trong đó 12 người đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc tích cực. Giới chức trách cho biết thêm, đến chiều muộn 19/1, 81 hành khách đã được xuất viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ hồi tháng 6/2024

Nguồn video: THĐT
