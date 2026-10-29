Nhân chứng kể lại vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Tây Ban Nha

Sau khi được giải cứu, một du khách người Anh đã kể lại giây phút kinh hoàng khi hai đoàn tàu va chạm ở Tây Ban Nha.

AP đưa tin, đoàn tàu cao tốc đã đâm vào phía sau một đoàn tàu khác đang dừng trên đường ray tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha, sáng ngày 28/10. Khi đó, tàu cao tốc đang di chuyển về phía Nam hướng từ Madrid tới Seville.

"Đoàn tàu do công ty đường sắt quốc doanh RENFE vận hành đã đâm vào đuôi đoàn tàu của công ty đường sắt tư nhân IRYO đang dừng trên đường ray, làm trật bánh hai toa cuối đoàn tàu IRYO và đầu tàu RENFE", nguồn tin cho hay.

Giới chức trách cho biết có 397 hành khách trên chuyến tàu RENFE và 147 hành khách trên chuyến tàu IRYO. Vụ va chạm khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chính quyền khu vực Castilla La Mancha đã xác nhận số người tử vong và cho biết thêm 58 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP/Manu Fernandez.

Samy Paul, một du khách người Anh, đã kể lại giây phút kinh hoàng khi tai nạn xảy ra, sau khi được giải cứu khỏi đoàn tàu RENFE.

"Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Một tiếng 'rầm' vang lên và chúng tôi ngã xuống. Chúng tôi nhận ra toa số hai, toa số một, tất cả đều biến mất, đều bị vỡ nát", Samy kể lại.

David Gómez, một công nhân xây dựng, đang làm việc gần đó thì nghe thấy tiếng va chạm và vội chạy đến giúp.

"Mọi người cố gắng thoát ra ngoài qua cửa sổ. Chúng tôi đã cắt một số hàng rào để vào khu vực đó và sơ cứu cho mọi người bằng bộ dụng cụ sơ cứu mà chúng tôi mang theo cho đến khi lực lượng cứu hộ đến", David kể lại với tờ El País.

“Chúng tôi đều cảm thấy tàu đột ngột giảm tốc độ rồi va chạm mạnh. Toa tàu nghiêng sang một bên như sắp lật. Tôi bị đập vào mũi, mọi thứ văng tứ tung, hành lý, điện thoại di động. Mọi thứ đều rung chuyển”, hành khách Ignacio Relaño trên chuyến tàu RENFE cho hay.

Dịch vụ đường sắt giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia đã bị tạm ngừng sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Tây Ban Nha hôm 28/10 khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ảnh: Juanma Jimenez/Europa Press/AP.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tây Ban Nha Óscar Puente cho hay, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn bắt nguồn từ việc hệ thống an ninh bị lỗi, khiến trung tâm chỉ huy của các tuyến đường sắt Tây Ban Nha đưa ra một quyết định "không thể giải thích được". Bộ trưởng nói rằng người lái tàu không phải chịu trách nhiệm.

"Vào lúc 8h30 sáng, hệ thống an ninh trên đoạn đường dài 63 km đã ngừng hoạt động do sự cố máy tính, khiến tất cả đoàn tàu trên đoạn đường đó phải dừng lại. Nhưng trung tâm chỉ huy đã cho phép tàu RENFE tiếp tục chạy mà không bị giới hạn tốc độ, và cuối cùng nó đã va chạm với tàu IRYO đang dừng lại lúc 8h53 sáng", vị quan chức Tây Ban Nha thông tin.

Bộ trưởng Puente cho rằng lẽ ra không nên cho tàu chạy tiếp vì vẫn còn tín hiệu dừng hoạt động trên tuyến đường đó. Và nếu có cho chạy tiếp, ít nhất cũng phải giảm tốc độ.

Bộ trưởng Puente cho biết, các nhà chức trách vẫn đang xem xét để xác định tốc độ của đoàn tàu, nhưng có thể nó đã chạy với tốc độ 200 km/h trên đoạn đường ray đó.

“Tôi không quy trách nhiệm cho bất cứ ai, tôi chỉ đang nêu lên sự thật”, Bộ trưởng Puente nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra.

“Hôm nay, cả Tây Ban Nha đang đau buồn”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu từ hiện trường vụ tai nạn hôm 28/10.

Ông Sánchez kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn để khôi phục niềm tin vào hệ thống đường sắt cao tốc, vốn từng là niềm tự hào quốc gia.

Vụ va chạm xảy ra chỉ 9 tháng sau một vụ tai nạn chết người khác liên quan đến các đoàn tàu cao tốc do cùng hai công ty này vận hành ở miền Nam Tây Ban Nha hồi tháng 1/2026.

“Việc một quốc gia như Tây Ban Nha xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm là điều không thể chấp nhận được”, ông Sánchez nói tiếp.