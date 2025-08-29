Hà Nội

Đấu sĩ 22 tuổi tử vong sau cú húc của bò tót

Một đấu sĩ bò tót 22 tuổi người Bồ Đào Nha đã tử vong sau khi bị con vật nặng 680 kg tấn công.

An An (Theo DM)
Theo Daily Mail, buổi biểu diễn đầu tiên của đấu sĩ bò tót 22 tuổi Manuel Maria Trindade (ảnh) tại đấu trường Campo Pequeno ở Lisbon (Bồ Đào Nha) đã kết thúc trong thảm kịch. (Nguồn ảnh: DM)
Đoạn video ghi lại sự việc kinh hoàng cho thấy, đấu sĩ Manuel Maria Trindade chạy về phía con bò tót để khiêu khích nó tấn công.
Con vật sau đó lao nhanh về phía Trindade và đấu sĩ trẻ cố gắng tóm lấy sừng của nó để giành lại quyền kiểm soát. Nhưng chỉ trong vài giây, Trindade đã bị con bò tót hung dữ hất bổng lên không trung và húc vào tường.
Khán giả trên khán đài có sức chứa 6.848 chỗ ngồi la hét trong sợ hãi khi nạn nhân nằm ra đất.
Sau khi các đấu sĩ khác khống chế được con bò tót, các nhân viên y tế nhanh chóng đến cứu Trindade ngay tại sàn đấu, nhưng vết thương ở đầu của anh rất nghiêm trọng.
Sau trận đấu, Trindade được đưa đến Bệnh viện São José, nơi anh rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong vào ngày 23/8 sau khi ngừng tim, ngừng thở.
Đấu bò có lịch sử lâu đời ở Bồ Đào Nha và có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 16 khi đấu trường đầu tiên được xây dựng ở Lisbon. Được biết, cha của Trindade cũng là một đấu sĩ bò tót và anh đã quyết định nối nghiệp cha mình.
Campo Pequeno ở Lisbon được xây dựng vào những năm 1890 và là nơi diễn ra lễ hội đấu bò tót Bồ Đào Nha vào mùa hè.
