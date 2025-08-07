Hà Nội

Xã hội

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất giảm trừ gia cảnh theo khu vực?

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng có những hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hải Ninh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí về đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 7/8.

7865.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế, trong đó đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Phương án 1, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI theo quy định. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên 5,3 triệu đồng/tháng. Phương án 2: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Có thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Hiện có ý kiến cho rằng mức đề xuất mới của Bộ Tài chính đang thấp hơn mức sống thực tế của người dân, đặc biệt ở những đô thị lớn như là Hà Nội và TTP HCM. Cùng với đó có đề xuất cho rằng nên áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khi nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, có rất nhiều cái ý kiến khác nhau đưa ra các phương án khác nhau, làm cơ sở để xác định mức giảm trừ gia cảnh cho tính thuế thu nhập cá nhân.

Đề cập mức giảm trừ gia cảnh có nên tính theo khu vực không? Có những thành phố như Hà Nội hay TP HCM có mức chi phí sinh hoạt cuộc sống đắt đỏ xem xét có cao hơn không, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, khi nghiên cứu, các chuyên gia cũng như các cán bộ chuyên môn của Bộ Tài chính đã có nghiên cứu rất kỹ, và phương án nào cũng sẽ có nhược điểm, ưu điểm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá, nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì có những cái hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ngay trong một tỉnh, một thành phố, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt và đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau, thậm chí rất khác biệt. Ví dụ như TP HCM hay Hà Nội, những phường ở vùng lõi chi phí sinh hoạt rất cao. Những xã ở vùng nông thôn thì chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân cũng lại khác nhau.

“Chúng tôi mới lựa chọn đề xuất xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia cũng như các cơ quan hai phương án. Một là phương án căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI hiện hành. Phương án thứ hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP. Hiện nay, Bộ Tài chính nhận được các ý kiến tham gia và thấy rằng đa số đồng tình theo phương án thứ hai”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thêm, Bộ đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có những phương án cụ thể nhất báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng lên tối đa 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Bộ Tài chính vừa có dự thảo tờ trình Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.

Theo tờ trình, dẫn số liệu của Cục Thống kê đã công bố chỉ số CPI năm 2020 tăng 3,23%, CPI năm 2021 tăng 1,84%, CPI năm 2022 tăng 3,15%, CPI năm 2023 tăng 3,25% và CPI năm 2024 tăng 3,63%.

Kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh, cao nhất 18 triệu đồng/tháng

Nhiều bộ, ngành, địa phương đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mức sống của người dân hiện nay.

Kiến nghị nâng mức giảm trừ
Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu góp ý về xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế. Trong đó, hàng loạt bộ, ngành, địa phương cùng kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh.
Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10

Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10/2025.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025. Trong đó, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long
