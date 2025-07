Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hình xăm khi tuyển chọn nhập ngũ

Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị xử phạt hơn 62 triệu đồng Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, nam thanh niên ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị phạt hơn 62 triệu đồng.

Ngày 31/3, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt Đ.H.P. (SN 2006, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.