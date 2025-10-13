Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bỏ qua thông báo này, iPhone có thể hỏng vĩnh viễn

Số hóa

Bỏ qua thông báo này, iPhone có thể hỏng vĩnh viễn

Nếu iPhone hiển thị cảnh báo phát hiện chất lỏng mà bạn vẫn cố sạc, thiết bị có thể bị ăn mòn cổng sạc và hư hại vĩnh viễn, Apple đã lên tiếng cảnh báo rõ ràng.

Thiên Trang (TH)
Theo The Telegraph, tính năng phát hiện chất lỏng đã được Apple trang bị từ đời iPhone XS trở đi để bảo vệ linh kiện bên trong máy.
Theo The Telegraph, tính năng phát hiện chất lỏng đã được Apple trang bị từ đời iPhone XS trở đi để bảo vệ linh kiện bên trong máy.
Khi hơi ẩm hoặc nước xâm nhập cổng sạc, hệ thống sẽ hiện thông báo “Chức năng sạc không có sẵn” hoặc “Đã phát hiện chất lỏng trong đầu nối USB-C”.
Khi hơi ẩm hoặc nước xâm nhập cổng sạc, hệ thống sẽ hiện thông báo “Chức năng sạc không có sẵn” hoặc “Đã phát hiện chất lỏng trong đầu nối USB-C”.
Nếu người dùng vẫn cố gắng cắm sạc, nước có thể gây chập điện và ăn mòn chân sạc, khiến thiết bị hư hỏng nặng.
Nếu người dùng vẫn cố gắng cắm sạc, nước có thể gây chập điện và ăn mòn chân sạc, khiến thiết bị hư hỏng nặng.
Apple khuyến cáo nên ngắt kết nối ngay mọi dây cáp, giữ iPhone hướng đầu sạc xuống và để khô tự nhiên.
Apple khuyến cáo nên ngắt kết nối ngay mọi dây cáp, giữ iPhone hướng đầu sạc xuống và để khô tự nhiên.
Tuyệt đối không dùng máy sấy, quạt nóng hay túi gạo để làm khô, vì có thể khiến linh kiện bên trong biến dạng hoặc hỏng thêm.
Tuyệt đối không dùng máy sấy, quạt nóng hay túi gạo để làm khô, vì có thể khiến linh kiện bên trong biến dạng hoặc hỏng thêm.
Thời gian để iPhone khô hoàn toàn có thể kéo dài đến 24 giờ tùy mức độ ngấm nước.
Thời gian để iPhone khô hoàn toàn có thể kéo dài đến 24 giờ tùy mức độ ngấm nước.
Sau khi khô, người dùng có thể thử cắm sạc lại, hoặc đổi phụ kiện khác nếu thông báo vẫn còn.
Sau khi khô, người dùng có thể thử cắm sạc lại, hoặc đổi phụ kiện khác nếu thông báo vẫn còn.
Chỉ một lần sạc sai thời điểm cũng có thể khiến chiếc iPhone đắt tiền trở thành “cục gạch”, nên hãy luôn tuân thủ cảnh báo từ Apple.
Chỉ một lần sạc sai thời điểm cũng có thể khiến chiếc iPhone đắt tiền trở thành “cục gạch”, nên hãy luôn tuân thủ cảnh báo từ Apple.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#iPhone #chống nước #cảnh báo Apple #bảo vệ thiết bị #hỏng vĩnh viễn #cổng sạc

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT