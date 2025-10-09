Hà Nội

ChatGPT bước vào “kỷ nguyên iPhone”, biến thành siêu nền tảng ứng dụng

ChatGPT bước vào “kỷ nguyên iPhone”, biến thành siêu nền tảng ứng dụng

OpenAI cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng hoạt động trực tiếp trong ChatGPT, mở ra kỷ nguyên mới nơi chatbot trở thành trung tâm kết nối mọi dịch vụ số.

OpenAI vừa công bố tính năng cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng chạy ngay trong ChatGPT, biến chatbot này thành một siêu nền tảng tích hợp.
CEO Sam Altman ví đây là bước ngoặt giúp người dùng “làm việc năng suất hơn, sáng tạo hơn và học nhanh hơn”.
Từ nay, người dùng có thể trò chuyện và thao tác với các ứng dụng như Spotify, Canva, Figma hay Coursera ngay trong cửa sổ chat.
Bộ công cụ Apps SDK giúp nhà phát triển kết nối dữ liệu, tạo giao diện tương tác và hiển thị nội dung động ngay trong phản hồi của ChatGPT.
OpenAI cho biết hơn 700 triệu người dùng hàng tuần sẽ sớm được truy cập kho ứng dụng mới với khả năng thanh toán trực tiếp qua Instant Checkout.
Điều này giúp người dùng không cần rời khỏi ChatGPT để đặt phòng, học trực tuyến hay thiết kế đồ họa, tất cả diễn ra liền mạch trong cuộc hội thoại.
Tuy nhiên, hệ thống mới cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và cách ChatGPT ưu tiên giữa các ứng dụng cạnh tranh.
Giới chuyên gia nhận định, đây là “khoảnh khắc iPhone” của ChatGPT, thời điểm nó chuyển mình từ chatbot thông minh thành nền tảng AI thống trị tương lai.
