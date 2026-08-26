Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo huy động vốn tại Công ty Chợ Toàn Cầu

Công an Hà Nội đang tìm các bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Ngày 26/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Đối tượng Lê Thị Hiền. Ảnh: Cơ qua công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền (SN 1984, thường trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng 2 pháp nhân gồm Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, số tiền tham gia góp vốn của nhà đầu tư sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án mà Lê Thị Hiền đưa ra. Tuy nhiên, Lê Thị Hiền đã sử dụng không đúng mục đích tiền của nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Ngoài ra, Lê Thị Hiền còn đưa ra những dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án chưa đủ điều kiện để làm tài sản hình thành trong tương lai…. nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Các cá nhân liên quan liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại: 0392.716.994.

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