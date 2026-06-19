TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên, tích hợp và thời gian phúc khảo

Học sinh có thể tra cứu điểm thi qua mạng, với quy định rõ ràng về xét tuyển dựa trên điểm thi, nguyện vọng và chương trình tiếng Anh tích hợp.

Sáng ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp năm học 2026-2027. Buổi chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng đã thông báo thời gian nộp đơn phúc khảo và nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng lớp 10 năm học 2026-2027.

Thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp

Năm học 2026-2027, TP HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo Sở GD&ĐT TP HCM, trong hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10, số em đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên là 11.110 em.

Kỳ thi lớp 10 đã diễn ra ngày 1 và 2/6. Thí sinh làm 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên tương ứng.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Sở GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Nguyện vọng được xét theo thứ tự từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh bắt buộc học ở nguyện vọng đó.

Sở GD&ĐT không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng, môn chuyên khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, năm học này có 10 trường tuyển sinh.

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (Theo đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm trường THPT còn lại.

Thí sinh hoặc phụ huynh có thể nhập số báo danh hoặc mã định danh cá nhân để tra cứu điểm thi của mình. Có hai cách tra cứu điểm như sau:

Cách 1: Thí sinh/phụ huynh có thể vào link https://diemthi.hcm.edu.vn nhập số báo danh để xem điểm thi vào lớp 10.

Cách 2: Thí sinh/phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tại https://ts10.hcm.edu.vn nhập mã định danh và mật khẩu (đã được cấp lúc thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10).

Điểm thi vào lớp 10 bao gồm điểm 3 bài thi bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh nào dự thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp có thêm cột điểm thứ 4 là môn chuyên/tích hợp.

Thời gian nộp đơn phúc khảo và nộp hồ sơ trúng tuyển

Chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông báo thời gian nộp đơn phúc khảo và nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, từ 8h ngày 19/6 đến 16h ngày 23/6, thí sinh trúng tuyển loại hình chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Riêng thí sinh trúng tuyển thẳng đến nộp hồ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để trường thực hiện xác nhận hồ sơ trong thời gian quy định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Phong cho biết, nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển (trực tuyến đối với loại hình chuyên, tiếng Anh theo Đề án 5695, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đối với thí sinh tuyển thẳng) trong thời gian quy định, thí sinh được xem như từ chối trúng tuyển và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình lớp 10 thường.

Dự kiến ngày 30/6, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 1/7 đến ngày 2/7, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xét tuyển bổ sung loại hình chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 sau phúc khảo...

Kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6. Ảnh daibieunhandan.vn

Dưới đây là bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp của các trường trên địa bàn TP HCM: