Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Lễ đón nhận Huân chương chiến công hạng nhì

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của các sở, ban ngành, cùng nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã lập được nhiều chiến công to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như chiến công trong đấu tranh chuyên án QT324 ngày 30/3/2024, bắt giữ 11 đối tượng người Lào, 01 xe ô tô 16 chỗ cùng tang vật 100 kg ma tuý.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích đó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì cho tập thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và 02 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cần phát huy truyền thống, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, biện pháp sát, đúng để bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Tập trung lực lượng, phương tiện quyết tâm, quyết liệt đấu tranh trấn áp, nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển. Góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày một phát triển phồn vinh.