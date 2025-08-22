Hà Nội

Xã hội

Bộ Chính trị kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026

Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Thiên Tuấn

Ngày 22/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

bo-y-te-1740758528711516903607.jpg

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 (đến tháng 2/2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng theo Bộ Chính trị, nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Đức Quyền trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của UBND các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Các ông Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ban Bí thư xác định, các cán bộ này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Ban Bí thư vì thế quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml của Công ty Cổ phần Ellie.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2420/QLD-MP ngày 21/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml.

Lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về nhân sự của Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La

Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 và số 3 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

img5100-1755698291776805919201.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La và Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều đường dây làm giấy chứng sinh giả tiếp tay cho việc mua bán trẻ sơ sinh

Quán triệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định.

Ngày 15/8, Cục Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa có công văn gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành về việc chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, phòng tránh tình trạng lợi dụng mua bán trẻ sơ sinh.

Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian gần đây, nhiều trang thông tin đại chúng liên tục phản ánh về tình trạng đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, khai sinh và tiếp tay cho việc mua bán trẻ sơ sinh.

Xem chi tiết

