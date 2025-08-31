BMW đâm trúng 5 xe khác trên cao tốc vì tránh xe tải quay đầu

Tài xế xe BMW đã đâm vào 5 chiếc xe trên đường cao tốc sau khi tránh chiếc xe tải quay đầu.

Có ba người được cho là bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng này, bao gồm một tài xế xe Lada 42 tuổi và một hành khách 17 tuổi. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện để điều trị nhiều loại thương tích khác nhau.

Theo cảnh sát, tài xế xe BMW 55 tuổi đã đâm vào 5 chiếc xe trên đường cao tốc Dzhubga–Sochi ở Nga vào ngày 19/8.

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy chiếc xe cố gắng đánh lái tránh xe tải trước khi đâm trực diện vào xe khác. Các mảnh vỡ bay khắp đường khi những chiếc xe đâm vào nhau dữ dội.

Một chiếc xe tải quay đầu xe trái phép trên cao tốc khiến tài xế BMW lao sang làn đường ngược chiều và đâm trúng 5 xe khác.

﻿ Nguồn: t4newsmedia

Cảnh sát cho biết không có ai bị thương trên các phương tiện khác liên quan, bao gồm một chiếc Volkswagen, một chiếc Mercedes, một chiếc Nissan và một chiếc Chery, trong khi tài xế xe tải được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giao thông bị ùn tắc trên làn đường đôi xuống dốc sau vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tài xế xe tải bất ngờ quay đầu xe trên đường cao tốc đông đúc và khiến 3 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Harjinder Singh bị cáo buộc đã thực hiện cú rẽ vào khu vực "Chỉ dành cho mục đích sử dụng chính thức" trên đường cao tốc Florida Turnpike

Do không có nhiều thời gian để dừng lại và không có chỗ nào để rẽ, chiếc xe tải nhỏ được cho là đã đâm vào xe đầu kéo thương mại với tốc độ tối đa - khiến tài xế và hai hành khách tử vong.

Sở An toàn Đường bộ và Xe cơ giới Florida cho biết cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay trước 3h chiều ngày 12/8, nơi họ giải cứu các nạn nhân ra khỏi xe tải.

Các bộ phận của chiếc xe tải nhỏ bị phá hủy nằm rải rác trên đường thu phí khi các đội cứu hộ đang cố gắng hết sức để thu hồi các thi thể.

Theo Người đưa tin