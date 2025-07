Binh sĩ Mỹ cuối cùng cũng được dùng giày "made in USA"

Dự luật lưỡng đảng mới được trình lên Thượng viện Mỹ vào tháng 6 nhằm mục đích đảm bảo tất cả giày chiến đấu mà quân nhân Mỹ sử dụng đều được sản xuất hoàn toàn tại nước này.

Đạo luật Better Outfitting Our Troops, hay BOOTS, đã thống nhất một liên minh đa dạng các nhà lập pháp trên khắp quang phổ chính trị trong việc đề xuất rằng tất cả giày bốt quân sự Mỹ chỉ được sản xuất từ ​​các thành phần do Mỹ sản xuất. Điều đó bao gồm giày bốt chiến đấu tùy chọn, được các chỉ huy cho phép thay thế cho giày bốt tiêu chuẩn của quân đội.

Hiện tại hầu hết các mẫu giày quân sự đang được Quân đội Mỹ sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Những người bảo trợ cho Đạo luật BOOTS bao gồm các Thượng nghị sĩ của Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng Mỹ ủng hộ Tammy Duckworthl, Susan Collins và Angus King, đảng Dân chủ-Maine, cũng như các Đại diện Mike Bost, đảng Cộng hòa-Ill., Nikki Budzinski, đảng Dân chủ-Ill., và Jared Golden, đảng Dân chủ-Maine.

Quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng cho phép mua giày sản xuất ở nước ngoài, các nhà lập pháp cho rằng chúng không chỉ có chất lượng rẻ mà còn làm suy yếu chuỗi cung ứng trong nước và các doanh nghiệp Mỹ.

Điều này đã khiến cho các nhà thầu quân sự sử dụng nguồn nhập khẩu từ các nước có giá thành thấp hơn trong suốt nhiều năm qua.

Giày Trung Quốc được quảng cáo như một phương án thúc đẩy lợi nhuận cho các nhà thầu quốc phòng khi chào hàng cạnh tranh tại Mỹ.

Theo Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Duckworthl ủng hộ Đạo luật BOOTS cho biết: "Tất cả giày quân sự tùy chọn phải được sản xuất tại Mỹ không chỉ có nghĩa là quân đội của chúng ta sẽ đi giày chất lượng cao mà còn có nghĩa là chúng ta đang giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng và tạo ra việc làm lương cao cho các nhà sản xuất lớn nhỏ trong cộng đồng ngay tại quê nhà".

Dự luật này đã đặt ra câu hỏi về thực tế Quân đội Mỹ đang mang giày do nước ngoài sản xuất vào thời điểm Bộ Quốc phòng đang ưu tiên chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và đầu tư nguồn lực vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Belleville Boots đã sản xuất giày quân đội chất lượng cao cho các quân nhân của chúng tôi kể từ Thế chiến thứ nhất. Nhưng giống như nhiều nhà sản xuất khác của Mỹ, họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ một loạt hàng nhập khẩu giá rẻ, chất lượng thấp,” Nhà lập pháp đảng Dân chủ Nikki Budzinski cho biết trong một tuyên bố. Budzinski đại diện cho thị trấn Belleville, Illinois, nơi Belleville Boots đặt trụ sở.

“Điều này không chỉ làm suy yếu việc làm của người Mỹ mà còn gây ra rủi ro thực sự cho sự sẵn sàng của quân đội và an ninh quốc gia của chúng ta.”

Sau cùng, cũng sắp đến lúc những quân nhân Mỹ được mang ...giày Mỹ.

Theo Hiệp hội sản xuất giày dép Mỹ (USFMA), các nhà sản xuất giày dép Mỹ hiện chỉ sản xuất chưa đến 1% trong tổng số 2,7 tỷ đôi giày được bán ra hàng năm trên cả nước.

Bill McCann, Giám đốc điều hành USFMA cho biết: “Điều đáng báo động là có tới 50 phần trăm quân nhân của chúng tôi hiện đang đi giày 'tùy chọn' sản xuất ở nước ngoài, trong khi làm nhiệm vụ”.

Đạo luật BOOTs đã được nhiều công ty và hiệp hội của Mỹ chứng thực, bao gồm USFMA, Belleville Boot Co., Glacial Lakes Rubber and Plastics, Worthen Industry và Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ cùng nhiều tổ chức khác.

“Hiện nay, giày bốt sản xuất ở nước ngoài làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội và gây bất lợi cho các nhà sản xuất của Mỹ, làm suy yếu chuỗi cung ứng của Mỹ”, McCann cho biết trong một bức thư ngỏ liên quan đến Đạo luật BOOTS. “Sự thay đổi hợp lý này đảm bảo tính nhất quán thống nhất, giảm sự nhầm lẫn cho các quân nhân và hỗ trợ cơ sở công nghiệp trong nước khi các nhà sản xuất xây dựng lại năng lực”.