Biệt thự 200m2 đậm không khí Giáng sinh của MC Vân Hugo

Bất động sản

Biệt thự 200m2 đậm không khí Giáng sinh của MC Vân Hugo

Chuẩn bị đón Giáng sinh năm nay, MC Vân Hugo trang trí nhà theo cách nhẹ nhàng và nghệ thuật hơn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, MC Vân Hugo chia sẻ đoạn video khoe phong cách trang trí Giáng sinh trong biệt thự 200m2 thu hút sự chú ý của mọi người. Năm nay, nữ MC chọn phong cách nhẹ nhàng và nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Cây thông phủ tuyết trắng được trang trí bằng hàng loạt chú bướm cánh mỏng đủ màu sắc. Ảnh: FBNV
Sự kết hợp giữa các màu ánh kim, pastel và neon tạo tổng thể nhẹ nhàng mà nổi bật. Ảnh: FBNV
Phong cách này mang hơi hướng cổ tích, bay bổng, thể hiện nét nữ tính và thẩm mỹ riêng biệt của gia chủ. Ảnh: FBNV
Dịp Giáng sinh năm ngoái, cây thông Noel của nữ MC từng gây bão mạng khi trang trí bằng loạt búp bê Labubu. Ảnh: FBNV
Mỗi góc của cây thông đều cho thấy sự cầu kỳ trong từng chi tiết. Ảnh: FBNV
Cách phối màu hài hòa, nâng tầm không gian sống. Ảnh: FBNV
Mỗi dịp Giáng sinh, nữ MC lại trang trí cho căn biệt thự thêm sống động. Ảnh: FBNV
Góc nhà được phủ sắc đỏ chủ đạo, từ nơ, quả châu, đến tất len treo...Ảnh: FBNV
Về căn biệt thự của mình, Thanh Vân Hugo từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh. Cô hạnh phúc gọi đó là "ngôi nhà hoa hồng". Ảnh: FBNV
Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tinh tế với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
