Biệt thự "đi 7 ngày không hết" của ái nữ "vua cửa gỗ châu Á"

Bất động sản

Biệt thự "đi 7 ngày không hết" của ái nữ "vua cửa gỗ châu Á"

Nhiều vị khách từng đến căn biệt thự mô tả cảm giác như bước vào sảnh một resort 5 sao. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Dư Vãn Vãn (sinh năm 1990) là con gái duy nhất của "ông vua cửa gỗ châu Á" Dư Tĩnh Uyên - Tập đoàn Mengtian, nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất châu Á. Ảnh: Baidu
Dư Vãn Vãn (sinh năm 1990) là con gái duy nhất của "ông vua cửa gỗ châu Á" Dư Tĩnh Uyên - Tập đoàn Mengtian, nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất châu Á. Ảnh: Baidu
Dư Vãn Vãn có cuộc sống "ngậm thìa kim cương" đúng nghĩa ngay từ khi mới chào đời. Một trong những tài sản gây sốt mạng xã hội là căn biệt thự rộng lớn ở Thượng Hải. Ảnh: Baidu
Dư Vãn Vãn có cuộc sống "ngậm thìa kim cương" đúng nghĩa ngay từ khi mới chào đời. Một trong những tài sản gây sốt mạng xã hội là căn biệt thự rộng lớn ở Thượng Hải. Ảnh: Baidu
Theo tờ Harper's Bazaar Trung Quốc, căn biệt thự có diện tích khoảng 678m2, xây theo kết cấu ba tầng, trần cao như sảnh khách sạn hạng sang. Ảnh: Baidu
Theo tờ Harper's Bazaar Trung Quốc, căn biệt thự có diện tích khoảng 678m2, xây theo kết cấu ba tầng, trần cao như sảnh khách sạn hạng sang. Ảnh: Baidu
Trong một video từng viral, Vãn Vãn tiết lộ cô sẽ phải mất tới 7 tiếng mới đi hết một vòng quanh biệt thự, khám phá các căn phòng trong nhà. Ảnh: Baidu
Trong một video từng viral, Vãn Vãn tiết lộ cô sẽ phải mất tới 7 tiếng mới đi hết một vòng quanh biệt thự, khám phá các căn phòng trong nhà. Ảnh: Baidu
Theo Girl Style, không gian chính của biệt thự được thành 4 phòng ngủ, 3 phòng khách, 6 phòng tắm, bếp lớn hiện đại và sân thượng ngoài trời. Ảnh: Baidu
Theo Girl Style, không gian chính của biệt thự được thành 4 phòng ngủ, 3 phòng khách, 6 phòng tắm, bếp lớn hiện đại và sân thượng ngoài trời. Ảnh: Baidu
Từng món nội thất, từng đường phào chỉ đều được đặt làm riêng. Ảnh: Baidu
Từng món nội thất, từng đường phào chỉ đều được đặt làm riêng. Ảnh: Baidu
Đáng chú ý nhất là phòng thay đồ rộng hơn cả căn hộ tiêu chuẩn ở Thượng Hải. Ảnh: Baidu
Đáng chú ý nhất là phòng thay đồ rộng hơn cả căn hộ tiêu chuẩn ở Thượng Hải. Ảnh: Baidu
Bên trong là hệ thống tủ âm tường, giá treo, kệ trưng bày phụ kiện được thiết kế riêng. Ảnh: Baidu
Bên trong là hệ thống tủ âm tường, giá treo, kệ trưng bày phụ kiện được thiết kế riêng. Ảnh: Baidu
Kệ đựng giày như trong một cửa hàng. Ảnh: Baidu
Kệ đựng giày như trong một cửa hàng. Ảnh: Baidu
Khu vực treo túi xách. Ảnh: Baidu
Khu vực treo túi xách. Ảnh: Baidu
Bên cạnh đó, biệt thự còn có phòng dành riêng cho thú cưng và một dãy phòng dành cho nhân viên hỗ trợ. Ảnh: Baidu
Bên cạnh đó, biệt thự còn có phòng dành riêng cho thú cưng và một dãy phòng dành cho nhân viên hỗ trợ. Ảnh: Baidu
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự xa hoa của ái nữ tỷ phú #Cuộc sống giàu có của Dư Vãn Vãn #Thiết kế nội thất sang trọng tùy chỉnh #Biệt thự rộng lớn tại Thượng Hải #Tiện nghi cao cấp và phòng thay đồ lớn #Cuộc sống như resort 5 sao

