Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Biết gì nhà thầu thi công cột điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập?

Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương là liên danh nhà thầu thi công đổ cột điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập chết người.

Đoàn Khang

Thông tin về vụ việc cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong vào ngày 8/9 đang nhận được quan tâm của dư luận.

Theo Báo Tiền Phong, cột bị đổ thuộc gói thầu số 3HH-DZ500LC, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng.

cats-8398.jpg
Cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên bị đổ làm 1 người tử vong. (Ảnh: Hữu Huấn).

Về Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An (gọi tắt Xây dựng Hùng An), qua tìm hiểu doanh nghiệp được thành lập ngày 30/9/2015, có địa chỉ tại Nghệ An. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là lắp đặt hệ thống điện. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1988.

Thống kê sơ bộ từ năm 2022 đến nay, Xây dựng Hùng An đã tham gia 69 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 32 gói, 0 chưa có kết quả, 9 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.113,38 tỷ đồng.

a1.jpg
a2.jpg
Một gói thầu mà Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An trúng. (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Trong đó, Xây dựng Hùng An từng trúng tới 7 gói thầu do Công ty truyền tải Điện 1 là bên mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 16,42 tỷ đồng; hay trúng Gói thầu số 76: Nâng cao khoảng cách pha đất ngăn ngừa sự cố tại khoảng cột 1231-1232, 1237-1238 đường dây 500kV 574 Vũng Áng- 575 Đà Nẵng, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 làm chủ đầu tư. Giá trị trúng thầu hơn 3,2 tỷ đồng…

Đối với Công ty Cổ phần Việt Vương, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2006, có địa chỉ tại KCN Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ 17 tỷ đồng. Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 4/10/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 385 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Lê Khắc Hải.

Khảo sát sơ bộ từ năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Việt Vương đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 55 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng trên 3.245,59 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Việt Vương có tham gia nhiều công trình tại Ban QLDA Các công trình lưới điện Miền Trung - TCT Truyền tải điện Quốc gia khi trúng tới 7 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 578,14 tỷ đồng; trúng thêm 7 gói thầu do Ban QLDA các công trình điện miền Trung là bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 511,29 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Việt Vương có tham gia liên danh với nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An là 3 gói thầu, trong đó trúng thầu 2 gói, trượt 1 gói, 0 gói thầu chưa có kết quả.

Cụ thể, ngoài gói thầu số 3HH-DZ500LC nêu trên, thì liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương còn trúng Gói thầu 7HH-DZ500LC: Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334, của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với tổng giá trị trúng thầu hơn 340 tỷ đồng…

#Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An #Công ty Cổ phần Việt Vương #thi công cột điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Bài liên quan

Kinh doanh

Những mẫu bánh trung thu đắt đỏ gây sốt thị trường 2025

Dịp trung thu năm nay, nhiều nhà hàng, khách sạn...trên thế giới tung ra thị trường những mẫu bánh hương vị độc đáo và đắt đỏ.

Bánh trung thu bò Wagyu: 3,3 triệu đồng

Năm nay, cửa hàng Steak King tại Hong Kong tung ra thị trường chiếc bánh trung thu bò Wagyu Wellington độc đáo. Bên ngoài bánh phồng bơ béo ngậy như các loại thông thường nhưng bên trong là nhân thịt bò Wagyu mềm mại và nấm duxelles thơm ngon.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá mận An Phước tăng vọt do nhu cầu tăng mạnh

Giá mận An Phước hiện tại tăng gấp nhiều lần so với đầu năm, từ 10.000-14.000 đồng/kg lên tới 50.000-55.000 đồng/kg tại siêu thị.

Hiện thương lái và các vựa trái cây thu mua mận An Phước với giá 27.000 - 30.000 đồng/kg, trong khi hồi tháng 2 và 3 chỉ dao động 10.000 - 14.000 đồng/kg. Tại các siêu thị và cửa hàng trái cây, giá bán lẻ mận An Phước đã vọt lên 50.000 - 55.000 đồng/kg.

anh-man-an-phuoc.jpg
Ảnh: Mận An Phước
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới