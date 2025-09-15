Biết gì nhà thầu thi công cột điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập?

Thông tin về vụ việc cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong vào ngày 8/9 đang nhận được quan tâm của dư luận.

Theo Báo Tiền Phong, cột bị đổ thuộc gói thầu số 3HH-DZ500LC, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng.

Cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên bị đổ làm 1 người tử vong. (Ảnh: Hữu Huấn).

Về Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An (gọi tắt Xây dựng Hùng An), qua tìm hiểu doanh nghiệp được thành lập ngày 30/9/2015, có địa chỉ tại Nghệ An. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là lắp đặt hệ thống điện. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1988.

Thống kê sơ bộ từ năm 2022 đến nay, Xây dựng Hùng An đã tham gia 69 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, trượt 32 gói, 0 chưa có kết quả, 9 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.113,38 tỷ đồng.

Một gói thầu mà Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An trúng. (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Trong đó, Xây dựng Hùng An từng trúng tới 7 gói thầu do Công ty truyền tải Điện 1 là bên mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 16,42 tỷ đồng; hay trúng Gói thầu số 76: Nâng cao khoảng cách pha đất ngăn ngừa sự cố tại khoảng cột 1231-1232, 1237-1238 đường dây 500kV 574 Vũng Áng- 575 Đà Nẵng, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 làm chủ đầu tư. Giá trị trúng thầu hơn 3,2 tỷ đồng…

Đối với Công ty Cổ phần Việt Vương, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2006, có địa chỉ tại KCN Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ 17 tỷ đồng. Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 4/10/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 385 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Lê Khắc Hải.

Khảo sát sơ bộ từ năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Việt Vương đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 55 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng trên 3.245,59 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Việt Vương có tham gia nhiều công trình tại Ban QLDA Các công trình lưới điện Miền Trung - TCT Truyền tải điện Quốc gia khi trúng tới 7 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 578,14 tỷ đồng; trúng thêm 7 gói thầu do Ban QLDA các công trình điện miền Trung là bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 511,29 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Việt Vương có tham gia liên danh với nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An là 3 gói thầu, trong đó trúng thầu 2 gói, trượt 1 gói, 0 gói thầu chưa có kết quả.

Cụ thể, ngoài gói thầu số 3HH-DZ500LC nêu trên, thì liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương còn trúng Gói thầu 7HH-DZ500LC: Cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334, của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với tổng giá trị trúng thầu hơn 340 tỷ đồng…