Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Biết gì BĐS Mai Vàng được giao hơn 1,1ha đất làm khu đô thị?

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh giao hơn 1,1ha đất để thực hiện dự án khu đô thị số 4, xã Tân Dĩnh.

Khánh Hoài

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng để thực hiện dự án khu đô thị số 4, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (nay thuộc xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh).

Tổng diện tích đất được giao là 11.507,1m². Trong đó, diện tích đất ở có thu tiền sử dụng đất là 4.259,6m²; diện tích đất không thu tiền sử dụng đất là 7.247,5m², gồm các loại đất phục vụ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt như: đất cây xanh, bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật, đất văn hóa, đất giáo dục và đất giao thông,…

UBND tỉnh cũng giao UBND xã Tân Dĩnh quản lý diện tích 23,7m² đất đã thu hồi nhưng nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án (không chuyển mục đích sử dụng đất), đảm bảo quản lý theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật đất đai…

124.jpg
Công trường dự án khu đô thị số 4 ghi nhận giữa tháng 4/2025. (Ảnh: Reatimes).

Về Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2018, có trụ sở tại Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Tuyết Mai.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Liên quan đến dự án dự án khu đô thị số 4, trước đó xuất hiện thông tin lùm xùm mua bán dự án này khi chưa đủ điều kiện. Cụ thể, tờ Reatimes cho biết dù dự án đang trong quá trình triển khai hạ tầng, các sản phẩm bất động sản trong dự án chưa đủ điều kiện mở bán, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng trên nhiều kênh mua bán bất động sản và mạng xã hội xuất hiện dày đặc thông tin rao bán.

Tư vấn cho khách hàng về dự án khu đô thị số 4, một môi giới tên N. - tự giới thiệu là nhân viên sàn giao dịch Tiến Phát Land - cho biết, do dự án được nhiều người săn đón nên không còn nhiều hàng, giá các lô đất "còn hàng" tại dự án dao động 30-34 triệu đồng/m2. Trường hợp khách mua số lượng lớn, mua buôn sẽ được hưởng chiết khấu 1% và được tặng 2 chỉ vàng.

Về hình thức thanh toán, môi giới này cho biết, khách hàng sẽ được làm việc, ký kết giấy vay tiền trực tiếp với đại diện chủ đầu tư là bà Lê Thị Tuyết Mai - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng. Tuy nhiên, bà Mai xác nhận, không có chuyện bà đứng ra ký kết giấy vay tiền với khách hàng như môi giới trên nói.

#BĐS Mai Vàng #UBND tỉnh Bắc Ninh #dự án khu đô thị số 4

Bài liên quan

Kinh doanh

Vì sao Hưng Yên muốn thành lập khu kinh tế tự do hàng đầu Đông Nam Á?

Hưng Yên đang xây dựng đề án thành lập khu kinh tế tự do, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Khu kinh tế hàng đầu Đông Nam Á

Đề xuất thành lập Khu kinh tế tự do được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nêu ra tại buổi làm việc với Tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng làm việc với tỉnh này mới đây. Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Nữ chủ tịch đội bóng trẻ nhất Việt Nam là ai?

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu số một Việt Nam có nữ Chủ tịch CLB khi mới 24 tuổi, đó là ái nữ nhà bầu Thụy. 

CLB Bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) vừa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025-2026 và công bố bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh giữ chức vụ Chủ tịch CLB.

Với việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình trong mùa giải 2025 - 2026, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành người trẻ nhất từng nắm giữ vị trí chủ tịch một đội bóng tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?