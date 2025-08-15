Biết gì BĐS Mai Vàng được giao hơn 1,1ha đất làm khu đô thị?

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng để thực hiện dự án khu đô thị số 4, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (nay thuộc xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh).

Tổng diện tích đất được giao là 11.507,1m². Trong đó, diện tích đất ở có thu tiền sử dụng đất là 4.259,6m²; diện tích đất không thu tiền sử dụng đất là 7.247,5m², gồm các loại đất phục vụ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt như: đất cây xanh, bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật, đất văn hóa, đất giáo dục và đất giao thông,…

UBND tỉnh cũng giao UBND xã Tân Dĩnh quản lý diện tích 23,7m² đất đã thu hồi nhưng nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án (không chuyển mục đích sử dụng đất), đảm bảo quản lý theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật đất đai…

Công trường dự án khu đô thị số 4 ghi nhận giữa tháng 4/2025. (Ảnh: Reatimes).

Về Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2018, có trụ sở tại Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Tuyết Mai.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Liên quan đến dự án dự án khu đô thị số 4, trước đó xuất hiện thông tin lùm xùm mua bán dự án này khi chưa đủ điều kiện. Cụ thể, tờ Reatimes cho biết dù dự án đang trong quá trình triển khai hạ tầng, các sản phẩm bất động sản trong dự án chưa đủ điều kiện mở bán, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng trên nhiều kênh mua bán bất động sản và mạng xã hội xuất hiện dày đặc thông tin rao bán.

Tư vấn cho khách hàng về dự án khu đô thị số 4, một môi giới tên N. - tự giới thiệu là nhân viên sàn giao dịch Tiến Phát Land - cho biết, do dự án được nhiều người săn đón nên không còn nhiều hàng, giá các lô đất "còn hàng" tại dự án dao động 30-34 triệu đồng/m2. Trường hợp khách mua số lượng lớn, mua buôn sẽ được hưởng chiết khấu 1% và được tặng 2 chỉ vàng.

Về hình thức thanh toán, môi giới này cho biết, khách hàng sẽ được làm việc, ký kết giấy vay tiền trực tiếp với đại diện chủ đầu tư là bà Lê Thị Tuyết Mai - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mai Vàng. Tuy nhiên, bà Mai xác nhận, không có chuyện bà đứng ra ký kết giấy vay tiền với khách hàng như môi giới trên nói.